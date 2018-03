El obispo de San Sebastián asocia el feminismo "radical" con el "demonio" y considera que el aborto ha causado un "genocidio femenino"

"El don de la maternidad"

El obispo de San Sebastián,, ha criticado alpor defender "causas falsas" que tiene comoporque la reducen a "un instrumento de placer" al desligar la sexualidad de la procreación. También señala que el aborto ha provocado unal convertirse en un "instrumento selectivo" utilizado en algunos países para que no nazcan niñas."Es curioso cómo eldesde sus propias filas. El feminismo, al asumir la ideología de género, se ha hecho", ha afirmado el obispo de San Sebastián este lunes en su programa Sexto continente de Radio María , recogido por Europa Press, donde ha dedicadosobre la convocatoria de la huelga feminista para el próximo jueves 8 de marzo.Munilla comienza su alocución admitiendo queante las huelgas, aunque sí sobre sus causas, y reflexiona acerca de "hasta qué punto conjuga o no con el cristianismo" el movimiento feminista.El obispo de San Sebastián distingue entre un "sano feminismo" con "otro manipulado con la ideología de género" quey al que atribuye la defensa del aborto "libre y gratuito" o delEn ese sentido, Munilla reivindica el "sano feminismo" que "no niega lasdel ser humano y reconoce que la naturaleza ha hecho", con "un sentido binario de la sexualidad" que les hace complementarios.A esa corriente atribuye las luchas por "la igualdad jurídica y legal", traducidas en el "derecho a voto" y el "trato justo y sin discriminaciones", aunque fija en los años 60, coincidiendo con lay la "incipiente ideología de género" una escisión que "establece que la igualdad debe ser absoluta entre hombres y mujeres" porque asume el presupuesto de que "nacemos sexualmente neutros".Munilla admite que el feminismo surge porque hay "un problema de fondo" ya que "el abuso hacia la mujer existe desde una", e incluso señala que la Biblia, en el Génesis, revela esa "dominación del hombre sobre la mujer", pero defiende quepor contra "de lo que dice el feminismo radical".En ese sentido, ejemplifica "el gran servicio a la dignidad de la mujer" que ha prestado "la causa cristiana" con la, "verdadera consecución del cristianismo", apunta, ya que detrás de la poligamia "había una utilización indigna" de la mujer que la reducía a un "objeto". También, Munilla señala la fidelidad y el rechazo al divorcio como una forma deFrente a esto, que en opinión de Munilla son "reconocimientos a la dignidad de la mujer", el obispo sitúa las, "contradicciones" que tienen como "víctima" a la propia mujer, como entender la maternidad como "un instrumento de subyugación"."Lo que más dignifica a la mujer es el, la capacidad que tiene para ser custodia del don de la vida y transmisora de la esperanza en el futuro", explica Munilla, que considera la reivindicación de la anticoncepción y el aborto como las causas de una sexualidad que "ha acabado haciendo de la mujer"."Ahí está la, donde queda reducida a la categoría de objeto, un 'klínez' para los que está enfrente", relata el obispo de San Sebastián, que también arremete contras las consecuencias del aborto, que en su opinión ha provocado unal haber permitido que en algunos países se utilice "para que no nazcan niñas". "Lo que era un instrumento de liberación ha sido la tumba de la mujer, un gol en propia meta", sostiene.