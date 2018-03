Empresarios alemanes descalifican el 'procés' en presencia de Torrent: "Yo voto para que todos ustedes vayan a prisión"

"Nos ofende el lazo amarillo"

Varios de los asistentes al coloquio organizado por el Círculo de Directivos de Habla Alemana del Círculo Ecuestre, en Barcelona, han mostrado este mediodía su enfado con el presidente del Parlament, Roger Torrent , y uno de ellos ha llegado a afirmar que todos los dirigentes soberanistas deberían estar en la cárcel:, informa Europa Press.El comentario ha sido acogido con aplausos mayoritariamente pero también con algún silbido, y el mismo socio de la entidad que lo ha pronunciado, que no se ha identificado, ha acusado a los independentistas de llevarcon las bondades inexistentes que tendría, a su juicio, un Estado catalán.Otro de los asistentes le ha afeado al presidente catalán que lleve el lazo amarillo, símbolo de la solidaridad con los presos soberanistas, asegurando que es un lazo subvencionado y ofensivo: "Le pediría que se abstuviera de llevar este lazo.".Un tercer asistente ha criticado laspor parte de la administración catalana, y ha lamentado que familiares suyos tuvieron que emigrar para evitar "un tiro en la nunca bajo la mirada de la Generalitat".Antes de la polémica, el presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, Albert Peters, le había advertido a Torrent de que se encontraba ante, y él mismo le ha formulado tanto algunas críticas como algunos elogios.Torrent ha dicho que le motiva oír opiniones discrepantes, y en relación al polémico acto del Colegio de Abogados de Barcelona en el que varios asistentes se levantaron cuando habló de presos políticos, ha concluido: ", como yo hoy he escuchado y no me he levantado y no he salido de la sala".También ha habido una única intervención a favor de las tesis de Torrent, la de un asistente que ha asegurado llevar el lazo amarillo y que ha expuesto quedel presidente de la Cámara, ya que ha considerado que no ha dado los motivos de por qué quiere la independencia.