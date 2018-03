JxCat promoverá una querella criminal contra el juez Llarena si no permite ir al Pleno a Jordi Sànchez

Catalá pide a JxCat que no "amenace" a Llarena y le deje trabajar

El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha advertido este martes de que su grupo promoverá unacontra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena si no permite que el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, acuda al Pleno de investidura, informa Europa Press.Lo ha explicado en una rueda de prensa acompañado de la diputada Gemma Geis después de que la defensa de Sànchez haya enviado este mismo martes dos escritos al Supremo y al Tribunal Constitucional pidiendo su puesta en libertad o que Llarena le dé"Entenderíamos comoque traicionara la voluntad de los ciudadanos de Catalunya. Los jueces deben ser jueces. Los jueces deben ser justos e impartir justicia y no pueden decidir quién puede ser presidente de un país", ha concluido el diputado de JxCat. Pujol confía en la decisión de Llarena sobre los escritos presentados por la defensa y que reciban una respuesta afirmativa a la petición de puesta en libertad "dando validez al Estado de derecho".También se muestran confiados en que el lunes podrán votar e investir a Sànchez como presidente y ha reiterado que le han transmitido unpara que estos hagan las "enmiendas o correcciones" que JxCat se abrirá a considerar.La intención del grupo es, tras acordar un documento con los republicanos,este mismo martes por la tarde o el miércoles por la mañana y que los cupaires puedan debatirlo a la interna.Sobre la posibilidad planteada por Cs de constituir en el Parlament una comisión de investigación sobre el presunto, Geis ha explicado que, como la han presentado este martes, todavía no la han valorado. "Todo lo que sea transparencia, luchar contra la persecución política y las cloacas del Estado", les parece bien, ha añadido sin concretar si apoyarán la constitución de esa comisión.El ministro de Justicia, Rafael Catalá , ha pedido este martes a Junts per Catalunya queal juez del Tribunal Supremo Pablo Cataluña, que instruye la causa por el denominado procés, y le deje trabajar.Así lo ha manifestado en los pasillos del Senado antes de comenzar el Pleno, al ser preguntado por el anuncio del partido independentista. "En un Estado de Derecho y de justicia independiente sería conveniente no amenazar a los jueces con querellas y", ha dicho el ministro.En estos mismos términos se ha pronunciado el titular de Justicia esta mañana antes de participar en un acto organizado por la CEOE y el Consejo de Economistas y ha insistido en que el candidato a la Presidencia de Cataluña debe ser