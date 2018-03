El trabajador de Metro de Madrid con cáncer de pulmón por el amianto demandará al suburbano por daños y perjuicios

El trabajador de Metro de Madrid con enfermedad profesional reconocida por untras haber estado expuesto al amianto va a presentar "lo antes posible"contra el suburbano madrileño en la que reclamará una indemnización porque su abogado estipula entre los 200.000 y 300.000 euros.Este afectado, de 60 años de edad, trabajó en el mantenimiento de trenes de Metro de Madrid en la nave de motores de Pacífico, situados en la calle de Cavanilles, desde principios de los años 80 hasta prácticamente la actualidad. Durante esos casi 27 años, su letrado,, asegura que "no se le proporcionópese a estar manifiestamente expuesto al polvo de amianto".De hecho, ya sufrió un, del que se recuperó, antes de padecer esta afectación al pulmón. Según el letrado, especializado en casos de amianto, desde que te expones al mineral hasta que se manifiesta la enfermedad pueden transcurrir 15 o 20 años, pero puede revelarseMorillo, abogado de la Asociación de Víctimas del Amianto ( Avida ) que está coordinando este caso, ha señalado que antes de presentar esta demanda presentarán una papeleta de conciliación paracon Metro de Madrid. Sin embargo, considera que la negociación no llegará a buen puerto, porque el suburbano "debería reconocer que la enfermedad es consecuencia directa de su", un extremo que el letrado estima que no va a suceder.Pese a que aún no han cuantificado los daños generados al trabajador consecuencia de su exposición al amianto, el letrado, por su experiencia, se aventura a fijar la cifra en torno a los, una cifra "importante dentro de los parámetros de España". "En cualquier otro, como Estados Unidos,", ha remarcado. Por el momento, están a la espera de recibir el informe de un perito para cuantificar las secuelas de esa enfermedad profesional.Precisamente este martes laa las instalaciones de Metro de Madrid de Laguna y Cuatro Vientos, en el marco de las diligencias abiertas por la Fiscalía, para obtener información y fotografías de trenes, en concreto vehículos auxiliares, del suburbano que contienen piezas de amianto.