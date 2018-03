Miles de regantes del Levante español se manifiestan en Madrid al grito de "Queremos agua".

"Pagamos el agua más cara del país"

Miles de regantes del Levante español , que los organizadores han cifrado en 25.000, se han manifestado este miércoles¡en Madrid para pedir "más agua" para las provincias de, informa Europa Press.Según cifras de la organización,procedentes de Almería, Murcia y Alicante han llegado a la capital para exigir al Gobierno central medidas y soluciones para erradicar el déficit hídrico en el Levante español y precios del agua de riego equiparables al resto de usuarios de riego en España.La marcha, que ha partido a las 12.00 horas desde la plaza de Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid, ha recorrido el Paseo del Prado con el fin dede Agricultura y Pesca y Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), hasta donde han llegado sobre las 13.15 horas.Durante la marcha se han escuchado consignas como "Agua, agua", "Queremos agua", "Agua de calidad", "Agua buena" y. Los manifestantes han marchado al ritmo de batucadas y bailes, que situadas en la mitad de la marcha, amenizaban la manifestación.A medida que se aproximaban a Atocha, los regantes se han dirigido al presidente del Gobierno y a la ministra de Agricultura:; "Tejerina, Murcia (Alicante, Almería, el Levante) se aproxima", han gritado.La marcha ha finalizado en la plaza de Atocha, frente a la sede del MAPAMA, donde se ha instalado—y se ha animado con música—, en la que representantes del sector agrícola se han dirigido a los manifestantes.Así,de las tres regiones, Pruden (Almería), Belén (Alicante) y Mari Mar (Murcia), han expresado ante el público las protestas, coincidiendo con la celebración este jueves, 8 de marzo , del Día Internacional de la Mujer."Ahora, hoy, aquí, estamos a punto de perderlo todo porque", ha señalado Belén, que ha lamentado las "grandes y graves diferencias" del sector agrícola del Levante con el resto de comunidades autónomas, ya que en estas regiones "no se recibe la misma cantidad de agua ni la misma calidad de este preciado recurso". "Pagamos el agua más cara del país", ha indicado, para luego pedir "auxilio".Por su parte, Pruden ha insistido en que, pero faltan infraestructuras y repartir eficientemente el agua. "Para mí es un día triste porque nos hemos trasladado hasta aquí para pedir justicia", ha indicado la presidenta de la comunidad de regantes de Huércal-Overa (Almería), que ha pedido colaboración entre los gobiernos central y regional.y tendremos que emigrar como lo hicieron nuestros abuelos y no queremos eso", ha señalado Pruden, al tiempo que Mari Mar, de Murcia, ha dejado claro que la agricultura es "futuro, progreso e innovación".Seguidamente, el exfutbolista y exseleccionador nacional de fútbol José Antonio Camacho ha reclamado al Gobierno queque tiene el campo levantino, porque no quiere que se convierta en un "desierto" ni que se pierdan empleos."El mejor sitio donde se aprovecha el agua es la Cuenca del Segura, pero ya no puede aguantar más,", ha reclamado Camacho, que ha leído el Manifiesto Levantino por el Agua , en el que plasman sus reivindicaciones de apoyo a la "despensa de Europa".Algunas de estos reclamos son lapara paliar la falta de agua y así evitar "la situación agónica", riegos "de socorro", así como que se apliquen las nuevas tarifas por cada litro por metro cúbico consumido.El portavoz de Círculo por el Agua —convocante de la manifestación—, Lucas Jiménez, ha concluido la manifestación animando a "no parar" por conseguir sus reivindicaciones e instando a la "unidad" de estas tres regiones. ", volveremos a Madrid", ha cerrado el acto, que ha llegado a su fin pasadas las 14.00 horas.Representantes políticos del PP, PSOE y Ciudadanos de Murcia han asistido al acto para dar su apoyo a los agricultores y productores. "Si conseguimos aunar instituciones y a toda la sociedad, podemos conseguir una medida que seríade los próximos 50 o 100 años", ha señalado el presidente de la Región de Murcia, el conservador Fernando López Miras, que ha pedido que en 2018 "todos los españoles tengan garantizada el agua".López-Miras ha reclamadode "soluciones definitivas" que cuente con el consenso de las autonomías y del PP y PSOE con el objetivo de "garantizar el agua a todos los españoles".Para ello, insta a formar un acuerdo sustentado en: reutilización del agua, la modernización de regadíos, la flexibilización de la normativa para la cesión de derechos para que regantes puedan comprar agua más fácilmente, construcción de más desaladoras y más transferencia y trasvase de caudales. Respecto a esto último, ha manifestado que si en la cabecera del Tajo no hay agua, "jamás" la pedirá, y que "hay que estudiar todas las posibilidades" para que llegue este recurso a Murcia.Diego Conesa, secretario general de los socialistas de Murcia (PSRM), ha criticado que el PP no aporte "ninguna solución" para alcanzar un Pacto Nacional por el Agua. "a medio y largo plazo a través de un Pacto, y con las medidas a corto plazo que tiene que aportarlas el Gobierno de la nación", ha dicho en declaraciones a Europa Press el socialista, que ha defendido la "industria agroalimentaria puntera" en que se ha convertido la región murciana así como el Levante gracias a la "solidaridad" del resto de España.A la manifestación también ha asistido el portavoz de Ciudadanos de Murcia, Miguel Sánchez, que ha comentado a Europa Press que su decisión de venir finalmente a apoyar a los agricultores ha sido porque creen que el manifiesto es "oportuno" y puede servir de. De hecho, ha recordado que en Murcia se está trabajando ya en un plan regional y que su partido fue "de los primeros" en firmar el Manifiesto.Sánchez ha pedido a los políticos que "saquen las zarpas" de este tema y ha reclamado también un Plan Hidrológico Nacional que se elabore, con el que se renueven las infraestructuras hidráulicas y se pongan "precios justos" para el agua de las desaladoras.