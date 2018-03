Cientos de informadoras y comunicadoras se concentran en Madrid al grito de "las periodistas paramos"

Mujeres periodistas de decenas de medios y agencias de comunicación, gabinetes de prensa, y, en general, trabajadoras de medios y empresas periodísticas se han dado cita este jueves, Día Internacional de la Mujer, a las puertas del Palacio de la Prensa de Madrid para leer el manifiesto conjunto Las Periodistas Paramos, que han suscrito ya más de, en apoyo a esta jornada de huelga feminista.La lectura comenzaba pasadas las 12.30 horas, misma hora señalada para la realización de actos similares promovidos por mujeres periodistas en otros puntos de la geografía, comoAtaviadas de, el color del feminismo, y con brazaletes a tono en los que se podía leer el distintivo Prensa, las mujeres de la información en España han clamado contra la precariedad e inestabilidad laboral, el techo de cristal, los ninguneos, el acoso, la falta de mujeres en espacios de debate y tertulia o la visión parcial de las noticias, que excluye aportaciones femeninas.El manifiesto ha sido leído por ocho periodistas, entre ellas Ana Requena, Lucía Méndez, Isabel Gemio, Mariola Lourido o Mercedes Domenech, que en varios momentos se han visto interrumpidas por los aplausos de las cientos de personas que se habían concentrado en la Plaza de Callao y que han apoyado la lectura con reivindicaciones como ", "no queremos" o "viva la lucha de las mujeres".El documento ha recogido más de 7.400 firmas en una semana, todas exclusivamente de mujeres del mundo del periodismo y la comunicación y todas, comprobadas nombre a nombre por las organizadoras de este movimiento, que comenzó con una reunión de 50 mujeres y acabó extendiéndose dentro y fuera de España. Insta a todas las mujeres del sector de la comunicación y el periodismo a que se sumen a la movilización ""Todas sufrimos el mismo machismo que las mujeres del resto de sectores –precariedad, inseguridad laboral, brecha salarial, techo de cristal, acoso sexual o ninguneos– pero con las particularidades asociadas a nuestra profesión", indican. Según explican en el texto, conscientes de ladel trabajo que desempeñan, muestran su preocupación por "la visión parcial de la realidad que tantas veces ofrecen los medios y en la que falta la presencia y aportaciones de las mujeres". "El feminismo también es necesario para mejorar el periodismo", destacan.Por esta razón, las profesionales que han impulsado el manifiesto reivindican a los medios de comunicación y empresas periodísticas que tomen medidas en campos como la brecha salarial, frente a la que exigen ", complementos y criterios profesionales".Asimismo, reivindican frente al "techo de cristal", el "derecho" de las mujeres periodistas a ocupar puestos de poder y responsabilidad, así como a ser tenidas en cuenta en las promociones profesionales para puestos intermedios. En esta línea, afirman que los espacios de opinión y las tertulias están "y aseguran que "hay más que suficientes mujeres periodistas y expertas que pueden equilibrar esos espacios".A su juicio, estas brechas tienen consecuencias también "en los contenidos y en los enfoques de los medios de comunicación". "La visión de la realidad que transmiten es muchas veces parcial y está sesgada porque no tiene en cuenta en la misma medida las experiencias, los relatos y las vivencias de las mujeres que, a menudo, son tratadas como personajes secundarios o con estereotipos", añaden.En cuanto a las condiciones laborales, afirman que las mujeres periodistas sufren "" a los de los hombres. "De la misma manera denunciamos la inestabilidad laboral de las compañeras freelance y de las falsas autónomas, una situación de precariedad que se ha hecho habitual en los últimos años", denuncian.A juicio de las firmantes del manifiesto, que acuden a título personal, las dinámicas de trabajo "y la libre disposición y son ajenas a las necesidades de cuidado que tienen todas las personas". "Como en otros sectores, una ausencia de conciliación real perjudica más a las mujeres, que acaban modificando o recortando sus horarios para poder cuidar e incluso abandonando su empleo o cambiando de profesión", argumentan en el texto.Reclaman frente a ello, que "no debe ser un asunto de buena voluntad sino una prioridad que las empresas deben asumir para que estas tareas se repartan por igual entre mujeres y hombres".Por otro lado, denuncian que "" que han sufrido situaciones de acoso por parte de compañeros y superiores, pero también de las fuentes. "El ninguneo, la condescendencia, el paternalismo y los mansplaining están a la orden del día en las redacciones y fuera de ellas, en nuestra actividad diaria. Como profesionales de la comunicación sufrimos acoso online, además de comentarios violentos y machistas en nuestras piezas", advierten.