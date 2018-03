La Comisión 8 de Marzo califica de éxito la huelga: "Hemos puesto el machismo y la desigualdad en todas las casas"

Apoyo por parte de los hombres

Cacerolada

La Comisión 8 de Marzo ha calificado como un "éxito" la huelga feminista: "Ha sido un éxito porque, en toda la sociedad y nadie puede quedarse indiferente después de este día", informa Europa Press.Así lo manifestaron las voceras de la comisión convocante de la huelga Ruth Caravantes y Chelo Hernández, durante una concentración a la que acudieron cientos de mujeres en la Plaza de Lavapiés de Madrid."Es un día histórico, que llevamos trabajando más de un año . Es un éxito y viene siendo un éxito todo el proceso de movilización que estamos teniendo con la huelga feminista", señaló Caravantes.Asimismo, la representante de la Comisión 8 de Marzo hizo hincapié en que las mujeres quieren. "Queremos cambios ya, a cada una desde el lugar que vivimos, la realidad que tenemos. Por eso llamamos a una huelga feminista, que es una huelga en todos los campos de nuestra vida", precisó.En la misma línea, Hernández destacó que han conseguido "trasladar el debate social a cada casa, a cada trabajo y a cada grupo de Whatsapp". "Ha sido un éxito porque hemos puesto el machismo y la desigualdad en todas las casas, en toda la sociedad y nadie puede quedarse indiferente después de este día", dijo."Sentimos un apoyo por parte de los hombres, que se están encargando de la comida y de cuidar a los niños para que", comentó Hernández.Por su parte, Pilar, una jubilada que participó en la marcha, señaló a Europa Press que, aunque "aún falta",. "Las mujeres necesitamos que nos atiendan y nos reconozcan. No sé si la huelga será efectiva pero tendría que serlo", apuntó.La manifestación comenzó con una cacerolada de decenas de feministas, que portaban una pancarta con el texto:. Posteriormente, se unieron en la céntrica plaza de Madrid cientos de mujeres para reivindicar sus derechos.Durante la protesta, representantes de la Comisión 8 de Marzo leyeron un manifiesto, en el que denuncian los "recortes presupuestarios" en el sistema de salud, servicios sociales y educación; la "corrupción como un factor agravante de la crisis"; la justicia patriarcal que, a su juicio, considera a las mujeres "sujetas de pleno derecho"; o la "grave represión" y "recortes de derechos" que están sufriendo.Además,y condiciones de vida y la "total aceptación" de su diversidad. "Hoy la huelga feminista no se acaba: ¡Seguiremos hasta conseguir el mundo que queremos!", gritaron las mujeres."Aquí estamos las feministas"; "Si tocan a una, nos tocan a todas"; "Nosotras parimos, nosotras decidimos"; "La lucha será feminista o no será"; "Arriba, todas a luchar"; o "Estamos hasta el culo de tanto machirulo", fueron algunos de los cánticos que se han podido escuchar durante la manifestación.