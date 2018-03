Rajoy se apunta ahora al 8M y luce un lazo morado en un acto del PP

El presidente del Gobierno y del PP,, luce un lazo morado este jueves,, en el encuentro que celebra el PPE en València, donde ha expresado su compromiso de "seguir trabajando en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres sin regatear un solo esfuerzo".Rajoy, que ha llegado acompañado de la ministra de Defensa y secretaria general del PP,; la presidenta del PPCV,; el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y el portavoz del PP en esa institución,, todos ellos con el lazo morado, no se ha pronunciado sobre la huelga feminista a su llegada ante las preguntas de los medios pero ha dedicado unos minutos de su discurso a la conmemoración de este 8 de marzo."Creemos en una Europa que defienda que la igualdad de la mujer siga siendo un valor fundamental no solo para nuestros partidos, sino para el conjunto de la sociedad", ha dicho, para expresar su compromiso de "seguir trabajando en defensa de la igualdad real entre hombres y mujeresSegún ha dicho, la jornada de este jueves "sirve paray concienciar a todos de que lo que tenemos que hacer es continuar trabajando en favor de la igualdad todos y cada uno de los días del año"."Mientras siga habiendo en cualquier rincón de Europa cualquier desigualdad, el PPE no parará hasta que sea erradicada", ha concluido.