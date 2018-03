Feijóo enmienda el argumentario del PP y advierte al Gobierno que "tome nota" del 8M

PSOE

‍♀️ Hemos vivido un día histórico. Juntas. Mañana, seguiremos trabajando para que todo cambie. #Manifestación8M pic.twitter.com/aSfVGeIlLM — Carmen Calvo (@carmencalvo_) March 8, 2018

Podemos

‍♀️No nos metemos en eso. Huelga a la japonesa.

‍♀️La huelga es de radicales comunistas.

‍♀️Huelga de 24h es mucho.



Gracias al movimiento feminista por defender este 8M histórico que hoy no cuestiona nadie. Hoy no valen gestos, hay que consolidar conquistas. pic.twitter.com/cFGshAECuo — Irene Montero (@Irene_Montero_) March 9, 2018

Ciudadanos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que sería un "grave error" calificar de "política" la movilización masiva que se produjo ayer con motivo del Día Internacional de la Mujer, y sería también, ha dicho, unaque ayer reclamaron igualdad.Un día después de la huelga convocada por el Día Internacional de la Mujer , y de una jornada en la que miles de personas, sobre todo mujeres, salieran ayer a la calle en las principales ciudades del país, Feijóo ha recalcado que lo que se vivió fue un "clamor" social, y "el que quiera identificarlo con planteamientos políticos y partidarios se confunde". Las declaraciones del presidente de la Xunta se oponen a las ideas del argumentario que el Partido Popular de que "es una huelga que apuesta por ely que pretendeoccidental".En declaraciones en València tras participar en la reunión del Grupo Parlamentario del PP Europeo, ha añadido que dicho clamor fue el del 50 por ciento de la población española -las mujeres- y del que deben "tomar nota" los gobiernos locales, los autonómicos, el Ejecutivo central y las Cortes generales.El presidente gallego ha señalado que todos los hombres deben "entender". Y ha insistido en que hablar de una "manifestación política" supone "una falta de respeto" hacia las mujeres que, con distintas ideologías y distintos pensamientos, dijeron ayer que "todavía no han conseguido la igualdad".Alberto Núñez Feijóo ha recordado que espor el mismo trabajo y ha pedido que se denuncie cualquier práctica discriminatoria en este sentido.Por su parte, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha asegurado reconocerse "en el feminismo" y hacer suyas "las reivindicaciones" del 8M porque "son de justicia".Levy ha reconocido el "gran triunfo" de la jornada reivindicativa del 8 de marzo: "Lo de ayerporque forma parte de los valores fundamentales de la democracia y debe ser una lucha general y global con distintos matices", ha indicado Levy en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.Levy ha admitido que "queda mucho por hacer" para llegar a la igualdad plena entre hombre y mujer y ha asegurado que al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no le cuesta nada hacer reivindiciones y ponerse en la delantera" para combatir la desigualdad en la vida personal y laboral de las mujeres.Asimismo, ha recordado quepara sumarse a las movilizaciones y ha mencionado a "compañeros de Andalucía, Aragón y País Vasco" que estuvieron presentes en las mismas. En cuanto a ella, ha explicado que durante la jornada asistió a "algunos actos con mujeres".La secretaria de Igualdad del PSOE,, ha asegurado que "lo más importante" de la movilización del 8 de marzo es que "la mujer se ha dado cuenta que el feminismo es futuro".La dirigente socialista, en un entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, ha explicado que "el movimiento feminista español es muy poderoso en el tejido civil" y ha destacado la amplia participación de generaciones más jóvenes en la movilización. "Lo más emocionante es que parecía que las veteranas les estábamos pasando el testigo a las jóvenes", ha indicado.En su opinión, el movimiento del 8 de marzo "es" y ha añadido que, a partir de ahora, "toca hilar muy fino" para acabar con la desigualdad. La secretaria de Igualdad de los socialistas ha reivindicando el derecho a las mujeres a ser "ciudadanas, trabajadoras y madres", para lo que "l".La portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, se ha mostrado convencida de el 8 de marzo supuso "una toma de conciencia" ypara alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.Para Montero, el jueves 8 de marzo "se llenaron las calles de dignidad feminista" por lo que, ha asegurado, no puede "sentir más orgullo". Asimismo, en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, ha lamentado las"Trabajaron muchas semanas pory hay que reconocerle que trabajó contra viento y marea, peleó y quienes quisieron boicotearla se dieron cuenta de que tenían razón; era necesario gritar al mundo entero que las mujeres pisamos fuerte y estamos para defender nuestros derechos", ha explicado la dirigente de Podemos.Irene Montero considera que, con el amplio seguimiento de las movilizaciones, se demostró que el movimiento feminista "tenía razón con la huelga porque hace falta un país dondeEl secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha incidido enni se sorprenda cuando se habla de cuestiones como la brecha salarial y pedirle que acelere las políticas en igualdad entre hombres y mujeres.Así lo ha solicitado este viernes Villegas, quien ha realizadorealizadas el jueves en numerosos puntos de España con motivo del Día de la Mujer y ha asegurado que fue "un día importante"."Creo que toda la sociedad tiene que estar implicada para conseguir un objetivo, que es la", ha manifestado el secretario general de Cs. En este sentido, ha apelado a "seguir trabajando, ya que queda mucho por hacer".Sobre su no adhesión a la huelga, Villegas a defendido que Cs si bien compartía los argumentos de seguir trabajando por una igualdad real,