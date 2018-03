La asociación que gestionó el 'crowdfunding' de Sánchez en las primarias defiende en el Senado su legalidad

Desvinculan a Sánchez del 'crowdfunding'

Posición de la Gestora

Comisión "deslegitimada"

Los dos máximos responsables de la Asociación Bancal de Rosas, que llevó la campaña de crowdfunding de Pedro Sánchez de cara a su candidatura a las primarias del PSOE, han asegurado este viernes que el método de financiación empleado fue "transparente" y que, aunque han admitido que se aprovecharon de "una laguna legal" , informa Europa Press.El presidente de esta Asociación, Francisco Martín, y su tesorero, Pedro Luis Egea, han comparecido este viernes en la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos y han subrayado que, tras pedir consejo al Tribunal de Cuentas, este les contestó quey que su ámbito de actuación —administraciones públicas y partidos políticos— no estaba relacionado con la Asociación Bancal de Rosas.Por su parte, el portavoz conservador en la Comisión, Luis Aznar, ha recordado que el presidente del Tribunal de Cuentas opinó que el crowdfundingMartín y Egea han garantizado que la campañaen los ingresos y en los gastos que recibía, y han destacado que su asociación tuvo una existencia "efímera", desde febrero del año pasado hasta el pasado 31 de diciembre, cuando se disolvió. Según ha indicado Egea, Bancal de Rosas finalizó su actividad con pérdidas al gastar 131.911 euros por los 128.908 que ingresaron hasta el 31 de marzo, cuando cesó su recaudación.En este punto, Aznar les ha preguntado cómo es que se registraron el 31 de marzo como asociación cuando empezaron a recaudar fondos, como ellos mismos han manifestado, en febrero. El presidente de Bancal de Rosas le ha pedido a Aznar que rectifique el diario de sesiones del 13 de julio, en el que también abordó esta cuestión, porque el artículo 22.3 de la Constitución recoge que las asociaciones constituidas al amparo de este deben registrarseAdemás, Martín ha insistido en que legalmente una asociación cobra plenas facultades, y ha apuntado que Bancal de Rosas firmó su acta de constitución y estatutos el 7 de febrero de 2017. "No voy a rectificar porque no estoy de acuerdo con usted", ha contestado Aznar, quien ha acusado además a Bancal de Rosas de recibir donaciones finalistas, extremo prohibido en la Ley de financiación de partidos."Una donación finalista es cuando el donante determina", ha replicado el tesorero de Bancal de Rosas, y ha añadido que era la asociación la que indicaba la finalidad de los fondos: la campaña de Sánchez.Ante la insistencia de Aznar en preguntar sobre la implicación de Sánchez, entonces candidato a secretario general del PSOE, en la campaña de micromecenazgo en la red que ejecutó la asociación, han asegurado que el actual secretario generalde la misma.En este sentido, han afirmado que Sánchez se centró en exclusivaque la financiación de su campaña, como era, según ellos, "definir un proyecto" para construir "una alternativa de izquierdas al PP"."No dormimos por las noches", ha ironizado el portavoz conservador, Luis Aznar, quien ha acusado a los comparecientes de "reinventar el lenguaje" para defender "en el mejor de los casos" una práctica que consideraEl senador del PP ha preguntado si la Gestora del PSOE , presidida por Javier Fernández desde el 1 de octubre de 2016 hasta la reelección de Sánchez al frente del partido, llegó a acusar a la campaña de Sánchez de "financiación ilegal", ante lo que los citados han respondido que desde la convocatoria oficial del proceso de primariasa través de la misma para que todas las candidaturas actuasen "de la misma manera"."No fue un acuerdo de que se actuara legalmente, fuea partir de una determinada fecha", ha incidido Martín, quien ha detallado que las conclusiones de la Gestora fueron "muy sencillas": desde la convocatoria de las primarias, todas las candidaturas recaudan a través de una cuenta específica del partido y gastan a través de otra.Martín ha aseverado antes de comenzar la comparecencia que a su juicio esta comisión estáal participar en ella un solo partido político —el PP— que investiga a todos los demás, al contrario de lo que ocurre con la comisión del Congreso que investiga las cuentas de los conservadores con "calidad democrática". La presidenta de la Comisión, Rosa Vindel, ha demostrado su desacuerdo con el presidente de Bancal de Rosas y le ha recordado que su legitimidad se la dio el Pleno de la Cámara Alta y que todos los partidos pueden participar en ella.Asimismo, Martín ha agradecido al Senado cambiar la fecha de la Comisión de este jueves a este viernes, algo que solicitaron los comparecientes para "poner los menores impedimentos posibles a los profesionales en los paros y manifestaciones" con motivo de la huelga general feminista. "Les agradecemos que también desde el Senado se haya contribuido a que la jornada de ayer haya sido", ha sentenciado.