Montilla defiende en el Senado su gestión en el PSC y recuerda al PP que los bancos también les condonaron deuda

La refinanciación era "algo habitual"

"El PSOE ha sido privilegiado"

El expresident de la Generalitat y exprimer secretari del PSC José Montilla defendió este viernes en la comisión de investigación de la financiación de los partidos del Senado que durante su mandato se empezó a hacer frente a las deudas del PSC, que habían sido refinanciadas. Ante las críticas del PP por la condonación de créditos, contestó que los conservadores incurrieron en lo mismo en la década de los 90 y alegó ante el Tribunal de Cuentas que esto, según informó Europa Press."Repite la misma cantinela de hace trece o catorce años", señaló Montilla al portavoz del PP en la comisión, Luis Aznar, recordando que el entonces dirigente conservador Ángel Acebespor estos créditos.Y criticó la utilización partidista que hace el PP de este espacio, siendo a su juicio unacomo Francisco Camps en la comisión sobre la supuesta financiación ilegal del PP en el Congreso. "Son cosas que no tienen cuestionamiento penal y de hace 15 años que usan para tapar comparecencia de responsables suyos esta misma semana", dijo.Así, el senador socialistaen la comisión de la Cámara Baja, criticando que el PP "ha utilizado y ha montado" este espacio para "contraprogramar" la citada comisión del Congreso.Aznar defendió que la comisión del Senado "completa" la del Congreso y lamentó que Montilla en su papel como senador pusiera en cuestión el objetivo del foro. "", afeó el portavoz conservador.Y entre ataques cruzados sobre las connotaciones de las intervenciones de uno y de otro, acabaron reprochándose los casos de corrupción de socialistas y populares. "Ustedes sí que tienen muchos casos de corrupción en los tribunales", aseguró Montilla, ante lo que Aznar sacó a colación el caso de los ERE de Andalucía que salpica al PSOE y que "".En lo que respecta a la reestructuración de la deuda del PSC con La Caixa durante los años 90, el que fuera president de la Generalitat tiró de las alegaciones presentadas por el PP a los informes del Tribunal de Cuentas en 1994 y 1996, para mostrar que era algo "usual" en la relación entre partidos políticos y bancos, y, como sugirió reiteradamente Aznar."Lo decía una alegación del PP, le he citado dos informes con similares operaciones del PP. Decían que era algo usual y que no cabe interpretar como liberalidad sobre las fuentes de financiación", recalcó Montilla.En 1996, "nos enseñaron el camino", ironizó el expresident en contestación a los ataques de los senadores conservadores.Así, defendió que desde su llegada al liderazgo del PSC el partido fue atendiendo el pago de esta deuda. "Si antes no se hizo será por lo mismo que ustedes", contestó a Aznar, "y sin sobres ni contabilidades en b", recalcó en referencia a los casos de corrupción que salpican a las finanzas de Génova.Luis Aznar hizo hincapié en que la condonación demientras que en España la cifra es de 40 millones. "Nos parece una cifra escandalosamente grande, un privilegio que ha tenido el PSOE a la hora de presentarse a elecciones frente a los demás partidos", aseguró tras la comisión.El PP tachó las cuentas del PSC comode las cuentas socialistas, sobre las que lamentó que Montilla no haya arrojado luz.