Podemos debate este sábado la estrategia para las locales de 2019 y cómo confluir con IU

Prepararse para "ganar"

Diferencias con IU

El secretario general de Podemos,, ha convocado este sábado al Consejo Ciudadano Estatal de su partido para definir la estrategia que van a poner en marcha esta primavera para preparar las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019 y debatir, entre otras cosas, los términos en los que quieren construir lasy el resto de sus socios, informa Europa Press.El que es el máximo órgano de dirección de Podemos entre asambleas está formado por losen el último congreso de Vistalegre II; los secretarios generales autonómicos; la representante de las personas inscritas en el exterior; y cuatro representantes de los Círculos.Aunque lo habitual es que las reuniones se produzcan cada tres meses —coincidiendo con el periodo máximo que, según los estatutos, puede pasar entre encuentros de este órgano— la de este sábado se produce—el último Consejo tuvo lugar el 13 enero —.El motivo es que el tema que monopolizará el debate de este sábado obligaba a los dirigentes del partido morado apara llegar preparados al encuentro En Marcha 2019, la gran cita con la militancia que han convocado el próximo 7 de abril para poner a toda la organización a trabajar en las citas con las urnas de dentro de un año.Además, la dirección de Podemos también tiene como tarea debatir sobre losque el secretario de Organización, Pablo Echenique, está negociando con su homólogo de Izquierda Unida, ya que ambos se marcaron como objetivo tratar de cerrar un primer acuerdo de mínimos este mes de abril.Por todo ello, Iglesias ha convocado a su equipo de dirección a las 11.30 horas en el Círculo de Bellas Artes con un único punto del día: estudiar la, con el objetivo de "ganar". Podemos afronta este reto tras meses difíciles por su bajada en gran parte las encuestas y el mal resultado en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, en las que la candidatura Catalunya en Comú-Podem consiguió sólo 8 escaños, perdiendo 3 de los 11 asientos que logró en los comicios de 2011 Catalunya Sí que es Pot.De este modo, si la primera reunión del Consejo Ciudadano del año, la del 13 de enero, sirvió para hacer balance y autocrítica, y repartir las primeras tareas, esta segunda reunión pretende ser el punto de partida para ponerse manos a la obra en la, con algunos trabajos ya avanzados en algunas regiones, como Madrid.En esta comunidad, el que previsiblemente será el cabeza de lista, el secretario de Análisis Estratégico, Íñigo Errejón , lleva meses preparando el terreno para enfrentarse a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, en las autonómicas de 2019, aunque todavíaa las primarias que definirán la lista.Eles precisamente una de las cuestiones que se prevén más problemáticas a la hora de llegar a un acuerdo entre Podemos, IU y el resto de actores de las confluencias. Así, este asunto permanece sin concretar sobre la mesa de negociaciones, junto a lo relativo al nombre de las alianzas: mientras que el partido de Iglesias defiende la marca Unidos Podemos, IU no quiere reeditar esta fórmula, al considerar que no da visibilidad suficiente a su organización y que se ha desgastado en los últimos meses.Aunque Podemos e IU han manifestado de forma clara suen el mayor número de municipios y comunidades posible, tampoco han conseguido ponerse de acuerdo en el alcance que debe tener el acuerdo-marco a nivel estatal que quieren cerrar esta primavera, precisamente por las diferencias antes mencionadas.El partido morado, que de hecho prefiere hablar de "esquema" oen lugar "acuerdo-marco", no quiere que nada que se incluya en dicho acuerdo pueda impedir que se constituya una candidatura "ganadora" en algún municipio o comunidad.El ejemplo que mejor visibiliza esta situación es Madrid capital, donde Podemos espera que la alcaldesase decida por volver a presentarse en las próximas municipales y, para ello, trabajarán para que los deseos de la regidora de poder elegir a su equipo se respeten lo máximo posible.