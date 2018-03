Un ex alto cargo del Govern sobre asignar puestos a mujeres: "Coges a la que tiene las tetas más grandes y ya está"

Conversa en absolut apropiada. Disculpes d’entrada i sortida. No és amb en Jové, és amb un amic al mes de juliol. És l’enèssima conversa amb familiars i amics filtrada per la policia que res té a veure amb la causa. Presentem denuncia per protegir intimitat de terceres persones https://t.co/09kJR8jvi6 — Lluís Salvadó (@LlSalvado) 9 de marzo de 2018

Palabras "inapropiadas" y fuera del ideario de ERC

"Nadie que hable así puede ocupar ningún cargo público"

Encara que sigui una filtració amb intenció política, la conversa és real i és repugnant. Ningú que parli així pot ocupar cap càrrec públic https://t.co/nw74ozgeVy — Ada Colau (@AdaColau) 9 de marzo de 2018

Este viernes, Antena 3 emitió una conversación entre el diputado de ERC y ex secretario general de Hacienda Lluís Salvadó y Josep Caparrós, alcalde de Sant Carles de la Ràpita (Barcelona), en la que el primero explica los problemas del Govern para designar a una consellera de Educación y que apuesta porpara hacerla consellera de Educación", afirmó Salvadó y añade: "¿La mujer de Puigdemont no es rumana? Supongo que ella se pondrá". "Están buscando una rumana, la mujer de Puigdemont", prosigue.Caparrós afirma entonces que "encontrar mujeres es misión imposible, es más fácil inaugurar un auditorio que encontrar mujeres". "Porque mira,, se lo das y te quedas tan ancho", añade Salvadó, mientras ambos prorrumpen en carcajadas.Salvadó pidió perdón por sus palabras y anunció quede la conversación. En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, detalló que la conversación no esy por ello pide disculpas.También explicó que la conversación filtrada tuvo lugar en julio del año pasado,. Se limita a explicar que es "un amigo".Lamenta que "es la enésima conversación con familiares y amigos filtrada por la policía que nada tiene que ver con la causa" del proceso soberanista por la cual está siendo investigado. Por ello, concretó quepara proteger la intimidad de terceras personas".Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira , afeó a Salvadó que sus palabras sondel partido republicano.Rovira reivindicó que su partido trabaja para un: "ERC aplica un plan de igualdad, ha hecho unas listas electorales cremallera cien por cien, y nos comprometemos a la paridad en el nuevo Govern".Además, añadió queante "las filtraciones frecuentes de este tipo de conversaciones privadas", ya que en las últimas semanas han trascendido varias grabaciones con el mismo protagonista. Aseguró que detrás de las filtraciones hay unpara atacar una opción política concreta que es el independentismo.La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , criticó los comentarios de Salvadó y aseguró que"Aunque sea una filtración interesada con intención política, la conversación es real y es repugnante. Nadie que hable así puede ocupar ningún cargo público", expresó en un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.En la misma línea, la diputada del PSC-Units en el Parlamentdestacó que Salvadó "debe reflexionar sobre si sus opiniones sobre las mujeres". "No hay que pedirle la renuncia, él mismo debe reconocer que, tras conocerse su consideración hacia las mujeres, no está facultado para representar al conjunto de la sociedad" como diputado en el Parlament, pues ese tipo de afirmaciones ensucian su cargo, defendió en un comunicado.También se pronunció al respecto Xavier García Albiol , presidente del PP catalán, que también pidió la dimisión del diputado de ERC. En un apunte en Twitter, Albiol criticó "el criterio de ERC a la hora de elegir a las mujeres para cargos de gobierno de la Generalitat: que tengan las tetas gordas".