Homenaje a las víctimas del 11-M: "Íbamos todos en esos trenes"

La actuación de los madrileños frente a la barbarie

Como cada #11Marzo, en el #DíaEuropeoDeLasVíctimasDelTerrorismo, rendimos homenaje a las víctimas y nos sentimos cerca de sus familias. Memoria y unidad ante la sinrazón de la barbarie. MR pic.twitter.com/Y0GYctnVnI — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 11 de marzo de 2018

Homenaje en el Retiro

Este domingo se cumplieronque dejaron 192 víctimas mortales y casi 1.800 heridos. Un año más, la capital acogió diferentes homenajes a los fallecidos, afectados y sus familiares.A las 9 de la mañana en la Puerta del Sol, la presidenta de la Comunidad,, colocó una corona de laurel sobre la placa que recuerda a las víctimas en la Real Casa de Correos, en un acto al que también acudió la alcaldesa de la ciudad,, y representantes de las asociaciones de víctimas. Las campanas de todas las iglesias de la Comunidad repicaron durante cinco minutos.Cifuentes resaltó laporque el terrorismo yihadista es "el enemigo común" e insistió en que este aniversario es "un día para recordar la extraordinaria". La presidenta también recordó la "actuación impecable” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de los servicios de emergencias.Ya en Atocha, tras una introducción musical de Olga y Clara Castiblanque, intervinieron, secretario general de la Unión de Actores,, secretarios generales de Madrid en UGT y CCOO respectivamente, y, presidente de la Asociación 11M Afectados del terrorismo Guevara propuso recordar a las víctimas de otros ", como las decenas de muertos en Guta Oriental, las mujeres que sufren la violencia machista, las niñas secuestras por Boko Haram o los refugiados rohingyas. "Compartamos el dolor por todas las víctimas del horror, la persecución, el fanatismo y el daño de que es capaz la parte más oscura del ser humano", terminó Guevara.El líder de CCOO en Madrid, al igual que Cifuentes, puso en valor la "unidad para estar con las víctimas, contra el terrorismo y por la paz" representada en el homenaje. "Madrid se ha convertido en ejemplo de lucha, de alegría", pero también "es la ciudad del dolor y de la firmeza de la ciudadanía" que se enfrentó al horror y fue capaz de superarlo. Cedrún señaló que el dolor que la capital vivió en 2004 y más recientemente Barcelona y Cambrils es el mismo que en 2017 dejó. También reivindicó la necesidad de seguir apoyando a las víctimas, especialmente en materia de protección laboral.López Reíllo denunció que el atentadoa nivel educativo en Madrid. El secretario general de UGT en la capital exigió mayor implicación de las instituciones porque las secuelas físicas y psicológicas “siguen ahí y, en algunos casos, agravándose”. Criticó que algunas víctimasy "sobreviven gracias a ayudas puntuales de subsidios, rentas de inserción o ayudas de la asociación"., afirmó, para añadir que por eso “se merecen la protección necesaria para seguir con sus vidas".El presidente de la Asociación 11-M Afectados del terrorismo también insistió en la necesidad de seguir apoyando a las víctimas y depara evitar que se tergiverse lo ocurrido. Paz reconoció que en estos catorce años las instituciones han avanzado en la protección y ayuda a los afectados, pero que "hay cosas que no se hacen bien", como un proyecto ley de la Comunidad de Madrid que menciona 46 fallecidos y 156 lesionados. "En el 11-M murieron 192 personas y cerca de 2.000 resultaron heridas; negar esa realidad en una ley, es un, manifestó.También exigió la creación de un, del que ya hay un compromiso por parte del Gobierno para hacerlo. Desde la asociación creen que es muy necesario para la educación y la prevención del terrorismo.Durante todas las intervenciones se sucedieron las muestras de, además de agradecimiento por la amplia representación política, de Cuerpos y Fuerzas del Estado y de diferentes agentes y colectivos sociales.Para finalizar el acto, los asistentes depositaron claveles rojos sobre un altar en recuerdo de las víctimas.El secretario general del PSOE,, aseguró que desde su partido quieren recordar la memoria de las víctimas y “reafirmar que la barbarie y el terror nunca van a poder con losy que nos definen como sociedad, que son la democracia, la libertad, la igualdad y la paz”.En cuanto a las ayudas que reclaman las víctimas, Sánchez declaró que todas las instituciones "deben estara las reivindicaciones" en las que todos se pueden reconocer.El diputado y secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos,, ve "incomprensible" que las víctimas del 11-M tengan que seguir reclamando ayudas"No son un símbolo ornamental, un símbolo sólo para los aniversarios. Son compatriotas, conciudadanos que”, defendió Errejón. El 11-M es "un recordatorio de lo peor, de la barbarie que golpeó al pueblo de Madrid, pero es también un recordatorio de cómo el pueblo de Madrid pudo estar a la altura en un momento muy difícil”, añadió.La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid,, puso en valor la valentía del pueblo de Madrid:. “Creo que todos los madrileños recordamos lo que hacíamos en aquel momento y recordamos escenas dolorosísimas de móviles sonando que no pertenecían a nadie, de vagones destrozados, de familias rotas para siempre a las que ha marcado el terrorismo", lamentó.El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid,, hizo un alegato por la "memoria" de las víctimas y por el "compromiso contra cualquier tipo de fanatismo, de terrorismos, de todo tipo de violencia y, en general, de todo tipo de discurso que separa a unos ciudadanos de otros"., pidió Gabilondo, que destacó que este aniversario sigue siendo un día de dolor para víctimas y familiares pero también de afectos y para "agradecer al pueblo de Madrid, que supo corresponder en una situación tan difícil".El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió a través de su cuenta de Twitter "memoria y unidad ante la sinrazón de la barbarie".Después de Atocha, el homenaje se trasladó al Bosque del Recuerdo en el Retiro en un acto organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo ( AVT ). Su presidente, Alfonso Sánchez, lamentó quepara atender a las víctimas de atentados terroristas. Señaló la importancia de disponer de "mecanismos previamente establecidos que prevean la actuación de profesionales especialmente formados en asistencia a víctimas de terrorismo", así como "mecanismos que prevean asistencia inmediata e integral" a víctimas en los primeros momentos tras un atentado.Reivindicó la necesidad de establecerpara evitar trámites y papeleos a las víctimas y subrayó que "igual de primordial" que la desradicalización, es la atención, que exige que sea "específica, integral y trasnacional".La alcaldesa de Madrid,, destacó también que la ciudad fue ", de hacer lo que hay que hacer, atender a las víctimas, juzgar a los responsables de esa ignominia".Carmena señaló que es "una conmemoración que va a estar siempre unida a Madrid". "Tuvimos la desgracia de aquel 11-M, de sufrir ese enorme número de pérdidas de vidas humanas. Lo terrible es que no han podido crecer, que no han podido envejecer", lamentó.El líder de Ciudadanos,, definió a las víctimas del 11 de marzo, y pidió la dignificación de las ayudas y la implicación del Estado. "Nunca pidieron venganza y siempre pidieron justicia y dignidad. Los españoles se lo debemos y por eso hay que apoyarles y acompañarles siempre", declaró."Hay que tomar iniciativas para que no se permitan homenajes a terroristas como estamos viendo en pueblos de nuestro país", criticó.