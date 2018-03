La CUP reconoce "algún progreso" en la propuesta de JxCat y ERC pero aún ve lejos el acuerdo

Junqueras pide que "se impliquen"

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha asegurado este domingo que la propuesta de legislatura de JxCat y ERC que enviaron a la CUP el juevesEn una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha destacado que ven avances en el contenido del proceso constituyente que incluye la propuesta de JxCat y ERC, aunquecomo quieren los cupaires: "para ponernos de acuerdo".El acuerdo que cerraron el jueves JxCat y ERC para desencallar la legislatura plantea impulsar un proceso constituyente que sirva para "" y celebrar una multiconsulta para que los ciudadanos se expresen sobre todos los debates realizados en el proceso constituyente.Riera ha criticado que este acuerdo siguey que no difiere mucho del que ya propusieron a la CUP la semana pasada y que los cupaires rechazaron.Asimismo, ha afirmado que nunca han vetado al candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, y que aún no han llegado al punto de hablar de nombres porque estánEl líder de ERC, Oriol Junqueras, encarcelado en la prisión de Estremera, ha pedido este domingo a la CUP queEn una entrevista de El Punt Avui recogida por Europa Press, ha reclamado que la CUP debe ayudar al resto del independentismo, ya que cree que,Junqueras también ha reiterado la necesidad de sumar adeptos al independentismo y ha asegurado que no ve futuro dentro del Estado: "si una mayoría democrática suficientemente sólida lo quiere. Lo que no veo es futuro dentro del Reino de España, sinceramente".