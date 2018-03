Podemos lanza una consulta a sus bases mientras intenta reactivar la negociación con IU

El modelo de primarias aún no se ha negociado

Podemos e IU están de acuerdo en concurrir unidas a las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019. Pero, en las cuestiones fundamentales, la negociación entre ambas fuerzas lleva semanas paralizada, y: no hay pacto ni en el método para escoger las candidaturas, ni en el calendario que debe seguirse para suscribir el pacto de confluencia, ni en la marca que debe figurar en las listas. Podemos anunció este sábado que convocará una consulta a sus bases con la que la dirección pretende conseguir el aval de la militancia a que su marca esté presente en todas las candidaturas conjuntas que se presenten, y fuentes de la dirección morada afirman que un sí de las bases impulsaría la negociación.La reunión del Consejo Ciudadano estatal de Podemos –su máximo órgano entre congresos– de este sábado estuvo protagonizada por la condición para la confluencia que planteó el secretario general de la formación, Pablo Iglesias, en su discurso inicial. Iglesias dejó claro que el partido morado es favorable a llegar a acuerdos con IU para todas las elecciones de 2019, pero también que sea cual sea el nombre de la alianza, la marca de Podemosporque es "el principal significante del cambio". Esa intención choca frontalmente con la de IU, que aspira a cambiar la denominación de la coalición por otra que no incluya las marcas de ninguna de las dos formaciones.Y es que la marca sigue siendo una discrepancia sin solventar en la negociación que mantienen abierta Podemos e IU desde el pasado enero, cuando el líder de la federación de izquierdas, Alberto Garzón, pidió públicamente dejar cerrada en el primer trimestre de 2018 la alianza para las próximas elecciones. Fuentes de la dirección de IU apuntan que, pese a las condiciones planteadas por Iglesias, su intención es exigir "un nuevo nombre" diferente a Unidos Podemos o, al menos, una marca en la que los nombres de las dos formaciones estén al mismo nivel. Pese a que Podemos se niega a concurrir con una marca que no incluya su nombre, Iglesiasa la hora de incluir el nombre de IU en la papeleta.Pero lo cierto es que, hasta este sábado, en la negociación que mantienen los secretarios de Organización de ambos partidos –Pablo Echenique por parte de Podemos e Ismael González en representación de IU– no se había planteado una discusión en profundidad sobre la marca, según confirman fuentes de la federación de izquierdas, que aseguran que "ahora mismo. Y, por ello, tanto que Iglesias abordase el tema este sábado como su anuncio de que someterá la decisión sobre este tema a las bases ha causado sorpresa en la federación liderada por Garzón, que cree que el movimiento tiene más que ver con la "clave interna" de Podemos que con las conversaciones para la confluencia.En este sentido, la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, pidió este sábado –contra el criterio de Iglesias– que no se imponga la marca del partido morado a las candidaturas para las municipales. De hecho, tal y como publicó El Confidencial, Rodríguez registró hace unos meses la marca Marea Andaluza como partido, si bien posteriormente aseguró que lo había hecho "por precaución" y porque "es un nombre que no se puede perder".No obstante, el entorno del secretario general de Podemos niega que la convocatoria a las bases tenga que ver con querer ganar una partida interna, y afirma que, de hecho, servirá para satisfacer una de las exigencias de IU:que sirva como pauta para los pactos con el partido morado en las autonomías y los municipios. Si las bases de Podemos dan su aval a la confluencia, sostienen estas fuentes, quedará legitimada la negociación de las direcciones estatales de ambas organizaciones para alcanzar un acuerdo que afecte a los niveles autonómico y local.Lo que parece claro es que no se va a cumplir el calendario propuesto por IU, que pidió en enero que el pacto estuviera cerrado en los tres primeros meses de 2018. Preguntado por la fecha en la que se celebrará la consulta a las bases de Podemos, Iglesias apuntó este sábado que su intención es que, pero aunque las bases de la formación dieran su aval a concurrir con IU en las elecciones manteniendo la marca Podemos –salvo en el caso de denominaciones consolidadas como las de Ahora Madrid o Barcelona en Comú–, aún quedarían por cerrarse tanto la marca definitiva como el otro gran escollo de las negociaciones: el modelo para celebrar las primarias.IU apuesta por que el acuerdo a nivel estatal con Podemos establezca que se llevarán a cabo elecciones primarias con un sistema proporcional para elegir a los candidatos en las comunidades y los municipios, en las que además ambos partidos participarán conjuntamente. Por el contrario, la formación morada es partidaria de que Podemos e IU celebren sus propios procesos internos y, posteriormente, negociar las listas. Pero, en cualquier caso, más allá de dejar clara la posición de las dos organizaciones,en profundidad el asunto.