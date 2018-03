Granados no acude a declarar por la querella de Cifuentes porque no se le ha notificado

El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados no acudió a declarar este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid porquede la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.Según confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press, la Policía Judicial intentó notificar al exdirigente conservador tanto el contenido de la querella como el día señalado para su declaración. Sin embargo, los esfuerzos se culminaron sin éxito. Ante esta situación, Granados, que "", decidió junto a su defensa no declarar. Ahora, se deberá fijar una nueva fecha.En cualquier caso, el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid está citado este jueves para declarar por tercera vez en el marco del Caso Púnica ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Además,para dar explicaciones sobre esta presunta trama.La presidenta madrileña presentó la querella criminal el pasado 15 de febrero mediante un procurador y un abogado particulares, sin intervención de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. En concreto, Cifuentes considera que las manifestaciones del exsecretario del PP madrileño ante la Audiencia Nacional el pasado 12 de febrero, en el marco del Caso Púnica, vulneraron los artículos 205, 206, 208, 209, 211 y 173.1 del Código Penal, o lo que es lo mismo,El escrito de querella ponía de relieve que lo que se había producido "no era tanto el legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino un espurio, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria".Las manifestaciones de Granados, según señala la querella, respondían también al tipo penal de la calumnia, al pretender, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad.A todo ello sumaba la querella el delito contra la integridad moral, al suponer estas declaraciones ", que conllevaba una ofensa directa y gratuita contra la dignidad de Cifuentes".