Grecia suspende su liga de fútbol después de que el presidente de un club salte al campo armado con una pistola

El Gobierno de Grecia ha decidido suspender indefinidamente la primera división de fútbol del país después de que el propietario del PAOK Salonika fueracuando se dirigía al campo de juego para protestar por un gol anulado, informa Europa Press.Las fotografías y las imágenes mostraron que Ivan Savvides, uno de los hombres más ricos de Grecia, se unió a una invasión de campo en los minutos finales de un enfrentamiento con el AEK Atenas que entrena el español Manolo Jiménez. Savvides, acompañado por sus guardaespaldas, entró al campo de juego en Tesalónica dos veces el domingo, una vez con un abrigo, la segunda vez sin él y, aunque no llegó a desenfundar el arma."Hemos decidido interrumpir el campeonato (...). No volverá a comenzar a menos que exista, acordado por todos, para avanzar con las condiciones y las reglas", anunció el viceministro griego de Cultura y Deportes, Georgios Vassiliadis.El fútbol griego ha estadodentro y fuera del terreno de juego y las autoridades han prometido en repetidas ocasiones actuar para solucionar este problema. Vassiliadis dijo que esta suspensión es indefinida hasta que todos los involucrados acordaron un código de conducta y reglas."Por nuestra parte,sobre cuestiones de seguridad", agregó el político, prometiendo que "se tomarán todas las medidas necesarias" para garantizar que las suspensiones no afecten a los partidos amistosos que la selección griega disputará contra Egipto y Suiza a finales de este mes.La Policía, por su parte, señaló que queríapor la entrada no autorizada al campo de fútbol. La declaración de la Policía no mencionó un arma y una fuente policial informó de que el jefe del PAOK tenía licencia para portar un arma de fuego. Savvides nació en Georgia y es un ex miembro del Parlamento ruso con participaciones en empresas que van desde el puerto de Tesalónica hasta compañías de tabaco y medios de comunicación.Dentro de este capítulo de incidentes en el fútbol griego, un derbi entre el PAOK y el Olympiakos fuedespués de que el entrenador del Olympiakos, el español Óscar García, fuera golpeado por un rollo de papel arrojado desde las gradas.