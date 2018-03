La Guardia Civil investiga el pasado de Ana Julia Quezada: su hija murió al caer desde una ventana en su piso de Burgos

Hallazgo de la camiseta

La detención por parte de la Guardia Civil de, la mujer de origen dominicano que llevaba en el maletero de su coche el cadáver del niño Gabriel Cruz , llevó a las Fuerzas de Seguridad a revisar el pasado de esta mujer en España, especialmente en Burgos, por su, Ridelca Josefina, nacida en 1991 y fallecida en 1996 al caer, supuestamente accidentalmente, desde una ventana.Estas fuentesy recuerdan que la única detenida por su vinculación directa con la muerte de Gabriel Cruz, el niño de ocho años que desapareció el pasado 27 de febrero en Las Hortichuelas de Níjar, en Almería, se encuentra desde el mediodía de este domingo en dependencias de la Comandancia de Almería.La Comisaría Provincial de Burgos de la Policía abrió en marzo de 1996 un atestado por el fallecimiento de la niña, que se archivó por un juez. La niña nació en República Dominicana y era hija de Santiago Gil y de Ana Julia Quezada, que residió en Burgos antes de trasladarse a Almería. En esta segunda provincia tuvo un noviazgo antes de conocer hace poco más de un año a Ángel, el padre de Gabriel.Según la información del atestado policial abierto en Burgos en 1996, al que tuvo acceso Europa Press, la muerte de esta otra niña de cuatro añossito en la calle Camino Casa la Vega, 41, en Burgos, donde residía el matrimonio con dos hijas de Ana Julia. La otra menor tenía entonces dos años. El cuerpo de su hija de cuatro años fue localizado en el patio interior del piso primero. El padre adoptivo y por entonces pareja de Ana Julia entró en la habitación de las menores y comprobó que Ridelca Josefina no se encontraba en la cama, dirigiéndose a una habitación contigua destinada a cuarto de recreo de las niñas.Agentes del Instituto Armado, a unos cinco kilómetros al sur de Las Hortichuelas, en el sentido opuesto hacia donde se centraron las batidas de búsqueda, según pudo comprobar Europa Press. Se trata de una finca con varios pozos que tiene una especial vigilancia por ser uno de los escenarios del crimen de Gabriel. Al cuerpo del niñoen el instituto anatómico forense de Almería.La actual pareja de Ángel Cruz, el padre de Gabriel, tenía otra hija. Llegó a España hace unos 20 años y, antes de en Almería, vivió en Burgos. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, como el de la muerte de una niña, en apariencia accidental, tras caer por una ventana de una vivienda en Burgos.Ana Julia tuvo otra pareja en Almería antes de convivir con el padre de Gabriel Cruz. En ese momento regentó un bar de copas en Las Negras, un municipio a escasos tres kilómetros al noreste de Las Hortichuelas.Elel sábado 3 de marzo, puso sobre ella el foco de la investigación de la Guardia Civil, en la que participan especialistas en desapariciones de la Unidad Central Operativa (UCO). Ya antes hubo otros elementos que despertaron la alerta policial, por ejemplo por suAna Julia vistió a Gabriel en la casa de la abuela en la Hortichuela de Níjar (Almería) el 27 de febrero, víspera del Día de la Andalucía y festivo en esta comunidad autónoma. Dentro de las primeras y protocolarias tomas de declaraciones, esta mujer aseguró que no encontraba su teléfono móvil. Poco después,al ser reclamado por los agentes del Instituto Armado.A esto se suma el hallazgo de la camiseta con ADN de Gabriel. La prenda aparecea unos cuatro kilómetros de las Hortichuelas. Se trataba de la primera pista concreta sobre el niño.Los investigadores de la Guardia Civil guardaron silencio sobre las dudas que rodeaban a este hallazgo al tiempo que recababan datos sobre la posible implicación de Ana Julia en la desaparición. El pasado viernes se le volvió a tomar declaración, aunque los portavoces de la familia insistían a preguntas de la prensa queLos agentes no se explicaban que la prenda encontrada por la pareja del padre hubiera aparecidopor voluntarios y especialistas por encontrarse a tan solo cuatro kilómetros de Las Hortichuelas. La camiseta interiorque dieron los padres y la propia Ana Julia para ayudar en el rastreo. Tampoco parecía haber sufrido especialmente el deterioro tras días de lluvias y mal tiempo en la zona.Ana Julia, que participó en el dispositivo de búsqueda, fue detenida este domingo al mediodíade Gabriel, al que envolvió en una manta. El arresto se produjo en Puebla de Vícar, el pueblo almeriense a unos 80 kilómetros al oeste de Las Hortichuelas donde residía con Ángel, el padre de Gabriel.