PSOE y Podemos se reafirman en su rechazo a la prisión permanente revisable por considerarla una medida "ineficaz"

Tras el hallazgo del cadáver del pequeño Gabriel, el pequeño de ocho años que desapareció hace 12 días en la localidad almeriense de Níjar, se ha reabierto el debate sobre la prisión permanente revisable. El asesinato de Diana Quer y las peticiones a favor de la medida de su padre, Juan Carlos Quer, ya la pusieron en el foco mediático. Sin embargo, una vez más, el PSOE y Podemos han mostrado su oposición a la medida.Elmantiene inamovible su oposición al considerar que esta medida, la reinserción social, según explicó este lunes la número dos de la formación,En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz recogida por Europa Press, Lastra dedicó sus primeras palabras a enviar el "más sentido pésame" y un mensaje de "apoyo, calor y cariño" a los padres de Gabriel Cruz. Tras reconocer el trabajo desplegado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a cargo de la investigación del caso, Lastra elogió la "lección de vida" que la madre de Gabriel, Patricia Fernández , dio en los medios de comunicación, donde pidió que el trágico suceso, porque "no se merece que se le dé cobertura".A cuatro días de que el Congreso de los Diputados debata sobre sendas propuestas de PP y Ciudadanos –una para ampliar los crímenes penados con prisión permanente revisable y otra para endurecer el Código Penal–, Lastra confirmó que los socialistas, presentadas como enmiendas a la totalidad de una proposición de ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable. "Eso nos devuelve a la casilla de salida porque la prisión permanente revisable es una realidad hoy", señaló Lastra, que recordó que el TC tiene pendiente pronunciarse sobre el recurso presentado en 2015 por la oposición a esta medida, al considerarla inconstitucional.Los socialistas, añadió, se mantienen a la espera de que el Alto Tribunal les dé la razón. Pero si no lo hace, el PSOE no tiene intención de abrir un proceso de reflexión sobre su postura favorable a derogar la prisión permanente revisable, pues esta posición se fundamenta en "".En la misma línea, la dirigente y portavoz deen el Congreso,, reafirmó este lunes el rechazo de su grupo a la prisión permanente revisable al considerar que no es una "solución eficaz". "Todos compartimos el dolor de estas familias. Lo que nos toca a las personas que nos dedicamos a la política institucional es ser capaces de. La prisión permanente revisable no lo es y así lo dicen los expertos que coinciden de forma unánime en eso", explicó Montero.Así se lo trasladará ella misma al padre de Diana Quer con el que tiene previsto mantener una reunión este lunes en el Congreso, dentro de la ronda de contactos con los grupos que el familiar de la joven madrileña asesinada inició junto a otros familiares de víctimas como el padre de Mari Luz para pedir que no deroguen la prisión permanente revisable. "Expresaremos a esa familias que nuestra posición ha sido siempre la misma. El objetivo de esa reunión es escuchar sus demandas porque es una reunión que se produce a petición suya y", aseguró."Pero nuestra posición sobre prisión permanente revisable o la cadena perpetua es la misma, creemos que nuestra obligación es buscar soluciones eficaces y esta no lo es", enfatizó, tras mandar un "abrazo" y "todo el cariño" de Podemos a la familia de Gabriel y mostrar respeto por las palabras de su madre, "".