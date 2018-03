Pacma denunciará a la mujer que 'centrifugó' a su gato en la lavadora y lo compartió en Instagram

Pacma ha anunciado este lunes que denunciará pora una mujer que mató a un gato tras meterlo en la lavadora y compartió un vídeo de la acción en su perfil de Instagram. Así, el partido animalista ha señalado que pedirá una condena ejemplarizante.En las imágenes la autora relata cómo el animal logró sobrevivir a un primer lavado, por lo que decidió someterlo a un segundo ciclo, del que ya no salió con vida. Según señala Pacma, después de que los usuarios le recriminaran a la mujer su cruel acto, ésta amenazó con seguir matando más animales con la foto de un perro al que sujeta del cuello y la frase: “Próxima víctima.”.En este sentido, Pacma recuerda que el Código Penal contemplaen casos de maltrato animal con resultado de muerte y reclama que "debe garantizarse el uso de todas las herramientas de protección y prevención frente a quienes maltratan y asesinan de manera sádica y cruel, no solo porque tenemos el deber moral de proteger a los animales, sino porque este tipo de conductas suelen estar asociadas a patologías que convierten a estas personas en peligrosas para el resto de la sociedad"."Es más necesaria que nunca en España. Aún no se han borrado de nuestras retinas las imágenes del jabalí que un grupo de senderistas despeñó en Asturias o del que fue ahogado de forma sádica en un arroyo en Lleida, cuando volvemos a encontrarnos con otro terrible caso de maltrato", afirma Pacma.Por ello, el partido ha convocado unael próximo jueves 15 de marzo a las 11.00 horas, con el objetivo de protestar por la inactividad de los políticos contra el maltrato animal y para exigir una ley general que proteja a todos los animales y dé justa respuesta a casos como estos.