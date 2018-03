Las mujeres juristas de Themis piden que confesar no suponga un atenuante en crímenes machistas

La Asociación de Mujeres Juristas Themis advierte de que la interpretación deque realizan el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madridaunque dicha confesión no sea por arrepentimiento.De este modo, la asociación aboga por la eliminación de esta atenuante y recuerda que entre las más de 200 medidas contempladas en elestá la de estudiar su supresión. La inclusión de esta posibilidad en el acuerdo "evitaría resoluciones que resultan alejadas del concepto de justicia" de la sociedad y de familias de víctimas, según ha señalado Mujeres Juristas.Así, con el debate abierto sobre la prisión permanente revisable, que será debatida este jueves en el Congreso tras la propuesta de derogación que impulsó el PNV y que apoyaron el PSOE y Unidos Podemos, la Asociación ha advertido de que esta pena será inaplicable si no se elimina el atenuante de confesión en delitos de violencia de género, incluso aunque la víctima sea menor de 16 años o discapacitada.De hecho, la asociación ha explicado que "podrían darse casos" en los que se aplique como atenuante la confesión y "" la pena por no poder acreditarse las circunstancias que cualifican el asesinato. Concretamente, se ha referido al caso de Diana Quer, apuntando que esta atenuante "da esperanzas" al autor confeso de la muerte de la joven, José Enrique Abuín Gey, conocido como El Chicle, precisamente porque suponeEl Chicle puede enfrentarse a la pena de prisión permanente revisable si es acusado de, teniendo en cuenta que la autopsia no demuestra una violación previa al fallecimiento de la chica madrileña. En este sentido, Mujeres Juristas ha apuntado que con el estado del cuerpo de Quer "se dificulta o desvanece" la posibilidad de acreditar las circunstancias que determinan que el autor sea condenado por asesinato en vez de por homicidio."La cualificación del delito como asesinato exige que en el procedimiento penal quede probado que el autor de la muerte se ha aprovechado, en el caso de la alevosía, de una situación de indefensión de la víctima", ha explicado la asociación.Así, Mujeres Juristas ve "posible" la reducción de la pena a El Chicle, insistiendo en que "". En este sentido, se ha referido a un caso en el que la asociación intervino como acusación particular para enjuiciar a un acusado por el asesinato de su pareja y de la hija de ésta de 9 años.El hombre fue condenado como autor de dos delitos de asesinato, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la sentencia y eliminó la circunstancia agravante de alevosía y, con ello, la cualificación del delito como asesinato, que degradó a homicidio, con lo que la pena pasó de 18 años a 14 años de prisión. Esto fue ratificado por el Tribunal Supremo, que emitió un fallo asegurando que no hubo un ataque "traicionero" en el que ", sorprendida por un ataque imprevisto, indefensa".Según la asociación, el alto tribunal aplicación de la atenuante de confesión en su interpretación y valoró el reconocimiento de la responsabilidad del hombre en la muerte de su pareja y la niña, así como la manifestación del lugar donde había arrojado los cuerpos –pese a hacerlo cinco meses después de cometer los asesinatos– y su "En opinión de Mujeres Juristas, fue "improcedente" aplicar la atenuante de confesión porque el autor no ofreció. De hecho, sostiene que varios expertos en violencia machista han avisado de que este fallo se "aparta de la normativa internacional que reclama el enjuiciamiento y sanción de la violencia de género desde una perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres".