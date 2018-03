Crimen de Cala Cortina: el TSJ de Murcia confirma los cuatro años de prisión para cinco policías por homicidio y detención ilegal

La Sala Penal del TSJMU confirma la sentencia de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial que condenaba a cinco policías como autores de un delito de detención ilegal y de homicidio por imprudencia profesional, a la pena de, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia a Europa Press.El hecho cuyo enjuiciamiento dio lugar a esta resolución fue la, cuyo cadáver se halló en la bahía de la playa de Cala Cortina, el 25 de marzo de 2014. El fallo recogía las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, una vez que los acusados reconocieron los hechos.Además, la sentencia condenaba a los acusados a indemnizar conjunta y solidariamente a la hija del fallecido en la cantidad de, de los que constan consignados 30.000 euros y a los cinco hermanos en la cantidad de 50.000 euros para cada uno de ellos, de los cuales constan ya consignados en igual forma 30.000 euros.Declarando en ambos casos la. Este punto, único debatido en el juicio oral celebrado ante el tribunal jurado, es el que centraba el recurso de los apelantes.La Abogacía del Estado ponía en duda la existencia de. En su respuesta, la Sala reitera la fundamentación de la sentencia apelada, destacando que con la prueba practicada, fundamentalmente la declaración de los hermanos del finado, el magistrado presidente formó su convicción y la razonó con suficiencia en el sentido de apreciar "intensos y consistentes vínculos familiares entre la víctima y sus cinco hermanos". Una conclusión fáctica que, insiste el tribunal, "no puede ser revisada en esta alzada".Con esta resolución, los magistrados desestiman tanto elformulado por la Abogacía del Estado, como por uno de los acusados, y confirman la sentencia dictada por el magistrado presidente del jurado en octubre de 2017. La resolución no es firme, contra ella cabe recurso de casación en el plazo de 5 días.