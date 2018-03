Feministas denuncian la organización en Lugo de una macrofiesta machista destinada a estudiantes

Temática, localización y entradas

Revuelo en redes sociales

Ladenunció la organización de una macrofiesta destinada a estudiantes que tendrá lugar el próximo 23 de marzo y que, según explicó la asociación, tiene un contenido marcadamente machista al emplear a las mujeres como "reclamo sexual". El evento ya se celebró el pasado viernes 9 de marzo en Vigo bajo la denominación American Pie Party y también en la localidad portuguesa de Aveiro.La plataforma advierte de que la fiesta cuenta con strippers y se dirige al alumnado universitario como la "oportunidad perfecta" para "", aunque asistentes al evento han asegurado a Europa Press que los "espectáculos eróticos" también están dirigidos a mujeres.Una de las portavoces de la Plataforma Feminista de Lugo, Begoña Rodríguez, asegura que el propio cartel del evento "", porque aparece "mezclado con iconos de la cultura universitaria norteamericana", así como con "imágenes de pechos y traseros" femeninos.Asimismo, Rodríguez apunta que la organización anima a los asistentes a acudir disfrazados "con sugerencias que evidencian una", ya que "llegan a pedir a las chicas que se vistan de animadoras y colegialas sexy". Participantes en la fiesta de Vigo aseguran, sin embargo, que "cada uno podía entrar como quisiese", incluso "sin disfrazar", argumento que mantienen desde la propia organización del evento.No obstante, estas mismas fuentes consultadas sí han reconocido que en el evento de Portugaly se usaron imágenes de mujer como reclamo de esa fiesta, que se celebró "hace años".La Plataforma Feminista subraya, a través de un comunicado, que la visión de las mujeres como "meros objetos" está en la "", y que este tipo de ocio "lanza a la juventud el mensaje de que la población femenina forma parte de una barra libre a disposición de los hombres", al "equipararlas con cualquier otro producto de consumo".En concreto, se trata de un evento llevado a Lugo por una organizadora portuguesa, pero promovido en Galicia a través del colectivo estudiantil de, que se dedica a promocionar fiestas universitarias. La fiesta recrea la conocida película hollywoodiense American Pie, en la que un grupo de jóvenes compite entre ellos por ver quién es el primero en mantener relaciones sexuales.Según apunta la plataforma feminista, la localización de la fiesta, con entradas que van desde los 7 euros –entrada anticipada– hasta los 50 euros –en el mismo día del evento, según la plataforma–, permanece en secreto hasta minutos antes del inicio e incluso en el mismo momento, porque "solo se le comunica a través de un SMS a las personas que compraron la entrada". Al respecto, asistentes a la fiesta celebrada en Vigo confirmaron a Europa Press que se dio aviso de que la ubicación sería en la Sala Queen de Mos en la misma mañana del 23 de marzo, el día en que se celebró evento.Además, estos asistentes comentaron que la entrada se obtenía por reserva –con un coste entre 2 y 10 euros– hasta que se agotara el número de entradas "limitado", y "cada semana iba subiendo el precio", hasta que las compradas a última hora llegaron a "no más de 15 euros" en los canales oficiales, según la entidad que publicitó el evento.En la red social Instagram, tras la fiesta celebrada en Vigo, se difundió una imagen de una chica que aparecía simulando una escena de tocamientos por parte de uno de los strippers, lo que causó revuelo en esa misma red. La propia protagonista desmintió no obstante que fuese de forma involuntaria.Sobre esto, uno de los responsables de la empresa que promocionó el evento, The Community Vigo, reconoció a Europa Press que los strippers pidieron participantes para hacer el espectáculo. Precisamente, esta entidad que publicita eventos ha pedido respeto para la afectada, que ha recibido fuertes críticas en las redes sociales.