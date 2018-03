Puigdemont participa el domingo en Ginebra en un debate sobre autodeterminación

Falta de "transparencia" del festival

El expresidente de la Generalitatparticipará el domingo en Ginebra en un debate sobre el derecho de autodeterminación en la sesión de clausura del 16º Festival de Cine y Foro Internacional de los Derechos Humanos (FIFDH), ha anunciado este miércoles la organización y recogido Europa Press.Puigdemont, que se encuentra en Bruselas desde el pasado 31 de octubre, ya ha salido una vez de este país, concretamente el 22 de enero para participar en un coloquio en una universidad de Copenhague . Fuentes de la organización del festival han señalado a Europa Press que está previsto que Puigdemont, no que participe por viodeconferencia. Ginebra es también la ciudad a la que ha decidido mudarse, para huir de la Justicia española, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel El expresidente catalán, presentado por el festival como, participará en un debate en relación con el documental Cataluña: España al borde de una crisis de nervios, previsto el domingo a las 19.00 horas.El festival organizará una rueda de prensa, que requerirá una acreditación especial, pero de momento no ha precisado cuándo. En el coloquio, coorganizado con el Instituto de Estudios Globales de la Universidad de Ginebra, participará también laMicheline Calmy-Rey, junto a otros oradores que no han sido anunciados aún.El FIFDH es a la vez un festival de cine y un foro internacional que se celebra, desde 2003, de manera paralela a la sesión del, con el fin de "ofrecer con toda independencia un espacio de diálogo abierto y constructivo sobre los derechos humanos", según explican en su web.En la presentación del debate al que aistirá Puigdemont, el festival alude a, puesto que "todos invocan un derecho considerado fundamental, el derecho de los pueblos a la autodeterminación". Acto seguido, argumenta que, en 2008, la declaración de independencia de Kosovo "allanó el camino para que varias regiones presionaran por el reconocimiento de su derecho a la libre determinación".Y añade que teniendo en cuenta que las "recientes proclamaciones unilaterales de independencia" del Kurdistán iraquí y de Cataluña "han sido" por los gobiernos de Irak y de España, "la voluntad de la gente que quiere su independencia y la responsabilidad de los Estados para hacer respetar la ley parecen estar camino de choque".Así, lo que pretende es comprobar si se está produciendo "una, hasta ahora reservado al contexto de la descolonización".El documental, dirigido por Sylvain Louvet, Gary Grabli y Julie Peyrard y producido por Frank Duprat, pretende entender losy lo que está en juego en España, con entrevistas con partidarios y detractores de la independencia de Cataluña, entre el referéndum independentista del 1 de octubre y las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.El Gobierno español, por su parte, echa en faltade Cine y Foro Internacional sobre los Derechos Humanos (FIFDH) de Ginebra, al que está invitado el expresidente catalán Carles Puigdemont el próximo domingo, ya que hasta este martes los organizadores decían no tener información sobre quién sería el ponente principal del debate sobre la autodeterminación.Fuentes diplomáticas españolas, consultadas por Europa Press, han señalado que solo este martes, de manera algo apresurada, se ofreció a lala posibilidad de participar en un debate cuyo diseño y participantes, a su juicio, no apunta a una voluntad de dar una visión equilibrada de la crisis de Cataluña.Para contrarrestar esta situación, el Ejecutivo español está sugiriendo a la organización la posibilidad deque garanticen que todos los puntos de vista estén representados.El Gobierno asume que el festival, como iniciativa privada, puede tratary que ni el Gobierno español ni el suizo pueden impedirlo. También que, en su situación actual, Carles Puigdemont puede moverse libremente por el espacio Schengen.Las fuentes también subrayan, no obstante, que, ni recibirá tratamiento de cargo público. El festival presenta al expresidente catalán en su anuncio como "dirigente independentista".Por su parte, el Departamento Federal de Asuntos Extranjeros suizo ha emitido este miércoles un comunicado sobre la "visita privada" de Puigdemont, en el que confirma que éste tienecomo "ciudadano español", que puede pronunciar discursos políticos siempre que respete la ley suiza y también que las autoridades "se reservan la posibilidad de tomar medidas en caso de problemas de orden público".En el comunicado, el Gobierno suizo "toma nota" de esta visita del "político español", a invitación del FIFDH. Según dice, Puigdemont tendrádurante su estancia en Suiza. Por el momento, lo que está anunciado es una rueda de prensa y un debate sobre el derecho de autodeterminación el próximo domingo.Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo aprovecha para "recordar en esta ocasión que la cuestión de Cataluña es" que debe "tratarse en el marco del orden constitucional español", y deja claro que Madrid y Berna "están en contacto". Así lo confirman también las fuentes españolas.El comunicado suizo añade que el estatus que tendrá durante su estancia "estáy el acuerdo de libre circulación de personas".