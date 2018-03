El Congreso sigue adelante para derogar los límites a la justicia universal tras rechazar la alternativa del PP

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la iniciativa planteada por el PP para mantenery ampliarla con la inclusión de nuevos casos, con lo que la proposición de ley auspiciada por ERC para derogar la reforma que aprobó el PP con su mayoría absoluta de 2014 seguirá ahora su trámite en la Cámara baja.El texto del PP ha sido rechazado con los votos de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu, Nueva Canarias y Coalición Canaria, mientras queDurante el debate, la mayoría de la oposición ha acusado al partido de Mariano Rajoy de haber planteado un texto alternativo para tratar de enmendarimpulsada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. En su alternativa, los 'populares' planteaban incluir situaciones puntuales en relación con casos de medio ambiente, ecosistema, blanqueo de capitales o pesca ilegal.La portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, ha explicado que su propuesta busca mantener las "" en consonancia a los criterios de los países de nuestro entorno y no volver a un "pasado poco realista" como sucedería, a su juicio, si finalmente se aprobara la iniciativa de ERC.Así, se ha dirigido hacia el partido catalán y ha afirmado que la derogación de la norma actual la presenta un ", la combate y no respeta la justicia española". "Persiguen que los suyos queden al margen de las normas y de los tribunales españoles. ¿No es paradójico?", se ha preguntado.El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha achacado estas afirmaciones unque, en su opinión "nadie merece" y les ha acusado de utilizar su texto alternativo para resolver "las necesidades" que, según los 'populares', hacen falta a la reforma de 2014."¿De verdad no han encontrado otro mecanismo para enmendar los errores que contenían la ley de 2014?", ha preguntado Tardá, que ha añadido que el objetivo de ERC no es hacer incorporaciones, sino derogar la ley vigente. Tardá ha hecho hincapié en que lo que persiguen los conservadores es "y desarrollarlo al completo"."Es un jaque mate a la justicia universal", ha subrayado el diputado catalán. ", pero esto no es sinónimo de ser tontos y ustedes han intentado incluso ridiculizar", ha concluido.Por su parte, el diputado socialista Gregorio Cámara ha defendidoque hizo en su momento el Gobierno del a esta ley fue para que los jueces españoles pudieran perseguir delitos de especial gravedad, si el autor de los hechos estaba en territorio español, si la víctima era española o si existía un "vínculo de conexión" con España. Una reforma que, a su juicio, situaba el derecho español en una "posición razonable" con el del resto de países de "nuestro entorno".Sin embargo, ha criticado que la ley del PP se hizo "a toda prisa" y con una "", de tal modo que se "incidió muy malamente en el principio de jurisdicción universal, estrangulando y con la vulneración múltiple de la Constitución". En este sentido, ha recriminado a los 'populares' que traten de engañarles con su enmienda porque quieren "tergiversar el procedimiento" y sustituir por completo la "injusta ley de 2014".Por contra, el peneuvista Mikel Legarda, que también se ha mostrado en contra de la propuesta del PP, ha destacado que la jurisdicción universal lleva "desvirtuándose" desde 2009 con la reforma socialista de 2009 que amplió después el PP en 2014. Según ha explicado, la justicia universal es un bien jurídico que se basa en "las características de, al margen de la comisión y de la nacionalidad".El representante de Unidos Podemos Jaume Moya ha definido la enmienda del PP como un "". Además, ha aprovechado su discurso para recordar la lucha de los familiares del cámara de televisión José Couso, asesinado en Irak en 2003, para que los tribunales españoles puedan trabajar en este caso. Miembros de su familia, como el eurodiputado de IU Javier Couso, han seguido el debate desde la tribuna de invitados.Por último, también ha mostrado su "sorpresa" por la "" del PP el diputado de Ciudadanos Marcial Gómez Balsera. "Es un ejercicio de creatividad sobrevenida", ha dicho el parlamentario del partido naranja.