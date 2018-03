El PSOE, Unidos Podemos y Compromís protestan ante el embajador israelí por no haber podido entrar en Gaza el pasado enero

Trato "inaceptable" en el aeropuerto

Un grupo de diputados de PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Compromís han enviado una carta de protesta al embajador israelí en España, Daniel Kutner, en la que tachan deque no se les permitiera acceder a la franja de Gaza durante el viaje que hicieron el pasado enero, pese a haber solicitado correctamente los permisos.La carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, la firman Soraya Rodríguez y Elvira Ramón por el PSOE, Gloria Elizo y Pablo Bustinduy por Podemos, Antón Gómez-Reino por En Marea y Enric Bataller de Compromís. En ese viaje, organizado por el intergrupo de amistad con Palestina, también participaron Carmen Quintanilla (PP) y Fernando Maura (Ciudadanos), pero ninguno de los dos se ha sumado a la carta de protesta.Los diputados viajaron el pasado enero a Cisjordania, invitados por el Consejo Nacional Palestino, para mantener encuentros oficiales y visitar proyectos de la cooperación española e internacional pero, según denunciaron ya en aquel momento,, donde querían ver proyectos de ayuda humanitaria de la agencia de la ONU para los refugiados ( UNRWA ).Según explican, pidieron los permisos en coordinación con la UNRWA y con el Ministerio de Asuntos Exteriores español, así que consideran "inaceptable" que no se les permitiese visitary, además, "tan solo unos meses después" de que el presidente israelí, Reuven Rivlin , hiciera una visita de Estado a España.Por otro lado, denuncian que, pese a contar con una carta del Consulado General de España en Jerusalén dirigida a las autoridades del aeropuerto de Ben Gurión, con sus nombres y números de pasaporte, y a estar acompañados del cónsul adjunto de España, se les obligó a pasarY además, los equipajes personales de varios integrantes del grupo fuerony uno de ellos fue entregado al día siguiente. Todo ello les hizo llegar al vuelo pocos minutos antes de su despegue.Para los diputados, este tratoy aunque entienden la importancia de los controles de seguridad creen que "no pueden ser un obstáculo para un tratamiento adecuado". En este sentido, preguntan al embajador si las autoridades españolas tratan de esa forma a los representantes y los ciudadanos israelíes.