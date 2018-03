La Fiscalía pide archivar la causa contra la senadora Barreiro: Cs había amenazado con no apoyar los Presupuestos por su imputación en 'Púnica'

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un informe en la que pide a la magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer que dicte auto de sobreseimiento provisional de la causa que se instruye contra la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro "al no haber resultado debidamente justificada" la perpetración de los delitos de fraude,de documento mercantil,públicos yque motivaron la apertura de la causa penal contra ella.Barreiro declaró el pasado 15 de enero en el alto tribunal, dondeen los conciertos que entabló con empresas de Alejandro de Pedro —considerado el conseguidor de la trama Púnica— parade Cartagena y a la Consejería de Educación de la Región de Murcia.Sobre uno de los contratos, dirigido a mejorar su reputación en redes sociales y que no se llegó a firmar, dijo que estaba, un dato que días después confirmó un cargo regional del PP.trasladó en enero al Gobierno que si la senadora Pilar Barreiro no renunciaba a su acta por su implicación en la Púnica no daría su apoyo a las cuentas del Estado del año 2018.