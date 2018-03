Las familias de Diana Quer, Mari Luz, Marta del Castillo y Sandra Palo afirman que "jamás" serán utilizadas por los partidos

Mención a Cs por "reconocer su error"

La Plataforma para la No Derogación de la Prisión Permanente Revisable, impulsada por las familias de Diana Quer, Mari Luz Cortés, Marta del Castillo, Sandra Palo y Yeremi Vargas, entre otras víctimas, han asegurado este jueves quepor ninguna fuerza política, tras el debate en el Congreso en el que se han rechazado las enmiendas de Cs y PP a la norma del PNV que propone la derogación de esta pena y que continúa su tramitación en la cámara, informa Europa Press.Así lo ha trasladado en rueda de prensa Juan Carlos Quer, en nombre de la plataforma , cuando se le ha preguntado si se habían sentido "utilizados" por algún partido, en especial por el PP y Ciudadanos. Estas dos formaciones han defendido en el Pleno sus textos alternativos a la proposición de ley del PNV que el Congreso aceptó tramitar para derogar la prisión permanente revisable, una iniciativa que ahora"No nos va a utilizar ninguna fuerza porque", ha declarado Quer, para señalar a continuación que su único partido es "el de sentido común" y que sólo siguen el mensaje que sus hijos les mandan "desde ahí arriba".Aunque las enmiendas de conservadores y naranjas no han conseguido apoyo suficiente para frenar la iniciativa del PNV, el padre de Diana ha transmitido su "satisfacción" porque, según ha indicado, la pena, queda "trabajo parlamentario por hacer" con las enmiendas parciales y la plataforma va a seguir sumando apoyos a los "tres millones" que ya tiene.Quer, que junto al resto de familias ha estado presente en la tribuna de invitados del Congreso siguiendo el debate, ha comentado que ha visto "a varios políticos de la izquierda muy nerviosos en la defensa de sus propuestas". A su juicio, esta actitud se debe a quea la prisión permanente que pueda asegurar "la protección de los más jóvenes y los niños". "Si no tienen alternativa, que callen", ha declarado.También se ha pronunciado Antonio del Castillo y lo ha hecho para felicitar a Ciudadanos, que hace cinco meses defendía la derogación y ahora es partidario de mantenerla, al menos hasta que el Constitucional se pronuncie al respecto. "Las personas son", ha declarado, para mostrar su decepción con el PSOE por la intervención de su portavoz, Juan Carlos Campo, en el hemiciclo.Pero las críticas más duras hacia el PSOE llegaron de la mano de la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, que se define de tradición socialista, y que ha pedido "perdón" a los españoles por el discurso de Campo. Y es que, a su juicio, el diputadoy les ha "tomado por tontos" al asegurar que han sido manipuladas por PP y Ciudadanos.Para el padre de la niña Mari Luz, Juan José Cortés, que se haya hecho mención de Gabriel Cruz durante el Pleno ha sidoy ha reconocido que no se lo esperaba. Por ello, ha hecho un llamamiento a los políticos para que, en los trámites parlamentarios que restan hasta la aprobación de la norma, hagan un "debate sereno y reflexivo" sobre la materia.Precisamente, al futuro de esta norma también se ha referido la plataforma que, en primera instancia, quiere esperar a la resolución interpuesta al Tribunal Constitucional sobre el texto. Mientras, Quer ha insistido en que mantendrán su lucha en Change.org para lograry llevarán a cabo movilizaciones.También se han mostrado esperanzados tras las reunión que, tras el debate, han mantenido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que han dejado claro su "compromiso para luchar" contra la derogación de la prisión permanente. "Además, le hemos trasladado nuestro deseo de que se ponga en marcha un", ha apuntado Quer."Rajoy nos ha trasladado", ha aludido Juan Carlos Quer, quien también ha tenido palabras de agradecimiento hacia la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que, en su caso, se reunió con las familias antes de que se iniciara el debate en la Cámara.Tras su reunión con los familiares, el propio jefe del Ejecutivo ha señalado que les ha trasladado su apoyo y solidaridad. Según ha dicho, el PP y su Gobierno están ", la justicia y la seguridad"."He trasladado a las víctimas el apoyo, la solidaridad y el afecto de los españoles.a favor de la prisión permanente revisable", ha escrito en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.Unas horas antes, en los pasillos del Congreso, el presidente del Gobierno había asegurado que no vepara derogar esta pena máxima y ha añadido que iniciar los trámites parlamentarios en esa dirección no es una "buena noticia para ningún español".Los padres de estas víctimas han sido. Los diputados de ambos partidos han despedido al término del debate a las familias en pie y con un largo aplauso, que éstos han agradecido poniéndose en pie y saludando al hemiciclo desde la tribuna de invitados.