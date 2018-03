'Mongolia' es condenada a pagar 40.000 euros de multa a Ortega Cano por una caricatura

El juzgado de primera instancia nº3 de Alcobendas ha condenado a la revista satírica Mongolia. La revista publicó un cartel, con ocasión del espectáculo celebrado en Cartagena el 12 de noviembre de 2016 (Mongolia, el musical 2.0), en el que caricaturizaba a Ortega Cano. La sentencia es recurrible. Mongolia asegura que se trata de "porque es un atentado contra su honor" y advierte que la publicación está en "serio peligro" ya que la jueza ha asumido enteramente lo pedido por el diestro y no cuentan con esa suma de dinero. Consulte aquí la sentencia. La editorial Mong SL, responsable de la revista y del espectáculo, ha sido condenada a pagar los 40.000 euros y las costas, a retirar de cualquier medio y dejar de explotar el fotomontaje y a retirar, además, los carteles anunciadores del show que puedan quedar en las calles de Cartagena. En el cartel, el torero aparece con cuerpo de marciano, junto a una nave espacial estrellada y botellas de alcohol por el suelo. Se le representa sujetando un cartel que reza, en referencia a las reivindicaciones territoriales de algunos sectores de la ciudad , y junto a un bocadillo con la frase "estamos tan a gustito". La magistrada entiende que la caricatura de Cano no se utiliza "", sino que la publicación utiliza la imagen del torero "para provocar exclusivamente la burla sobre su persona". "Se trata de un personaje público al que se le caricaturiza bajo la figura de un marciano, en un contexto próximo a su reciente salida de la cárcel en su propia tierra natal,, defiende la sentencia.La jueza se apoya en sentencias anteriores tanto de la Audiencia Provincial como del Tribunal Supremo y el Constitucional para asegurar que el género de la sátira no puede quedar al margen de la protección del derecho al honor y la propia imagen y que en determinados casos –como este, entiende– "la manipulación satírica de una fotografía", como asegura el Alto Tribunal en la sentencia 23/2010. El informe del fiscal, por su parte, destaca que el cartel "tiene como fin la promoción de un espectáculo, es decir, de una actividad mercantil" y que por ello "se ha producido una apropiación ilegítima de su imagen para obtener un lucro".La sentencia ", defienden Eduardo Galán y Darío Adanti, responsables de Mongolia. En un artículo en la propia revista , el profesor de Derecho Constitucional Miguel Presno Linera defiende que Ortega Cano es un personaje público sujeto a crítica y chanza, evidentemente sin su consentimiento. No hay vulneración del derecho al honor porque "no se divulgaron expresiones o hechos concernientes a su persona que la difamen o la hagan desmerecer en la consideración ajena" y no se lesionó su imagen porque ", considera el experto.Menciona el argumento del fiscal del: "Que la caricatura suponga algún tipo de beneficio económico para su autor resulta de todo punto natural y es lo que permite que existan publicaciones o espectáculos cuyo sentido es, precisamente, la sátira", defiende.La revista, ante el conocimiento de la demanda interpuesta por el torero,, "una cifra totalmente insuficiente" para abordar la multa impuesta, advierten. "El futuro de Mongolia queda ahora muy amenazado, pero no nos vamos a rendir. Si quieres apoyarnos, la mejor forma ahora es con una suscripción en revistamongolia.com . En los próximos días vamos a preparar nuevas acciones con el objetivo de salvar la revista", afirman en una nota de prensa.