Quiero que sepáis que el Ayuntamiento escuchará siempre todas las expresiones pacíficas. No puede repetirse ningún tipo de violencia como la que anoche sufrieron vecinos y servidores públicos. Lavapiés quiere seguir siendo un barrio donde la convivencia siempre es ejemplar. pic.twitter.com/fHsxE81wXf — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 16 de marzo de 2018

Manifestación en Barcelona

La plaza de Nelson Mandela del madrileño barrio de Lavapiés se ha llenado en la tarde de este viernes de centenares de manifestantes, que según fuentes presenciales podrían superarpara reclamar "justicia" por la muerte del ciudadano senegalés Mmame Mbage, que sufrió una parada cardiorrespiratoria este jueves en circunstancias que todavía se están investigando, y que "ningún ser humano es ilegal", informa Europa Press.A las 18.00 horas había, una en la plaza de Nelson Mandela del madrileño barrio de Lavapiés por parte del Sindicato de Manteros, y otra en la misma ubicación desde la plataforma de vecinos para "este jueves por los antisistemas, poniendo en peligro la integridad física de los vecinos del barrio". Finalmente, ésta última apenas ha congregado a una decena de personas, que se han ido a los pocos minutos.Aunque los convocados en la plaza de Mandela por el sindicato y otros colectivos como SOS Racismo han bajado en principio hasta la plaza de Lavapiés, finalmente han vuelto al primer punto y se han juntado en, que aunque en principio parecía que se dirigía hacia la Puerta del Sol, se ha mantenido en la plaza donde esta mañana se producían altercados con la Policía Nacional Se han vivido algunos momentos tensos con los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), cuando algunos manifestantes al pasar por delante de ellos han clamadoy les han escupido. Sin embargo, la tónica general es la de no violencia.Los manifestantes han clamado contra lo que considerany han cargado contra la Ley de Extranjería , a la que han definido como una normativa "que mata". Entre las consignas más destacadas están "Ningún ser humano es ilegal", "La Ley de Extranjería mata a gente cada día", "Sí, sí lo mataron", y "No, no, CIEs no". También se ha escuchado "Madrid será la tumba del fascismo" y el clásico "Televisión, manipulación".Entre los asistentes a esta marcha, se encontraba el líder del sector anticapitalista de Podemos y eurodiputadoy la concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital, que este jueves comparaba lo sucedido con Mbage con la muerte de Lucrecia Pérez , el primer crimen considerado racista en España.La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha expresado este viernes que el Consistorioy ha señalado que "no puede repetirse ningún tipo de violencia como la que anoche sufrieron vecinos y servidores públicos". "Lavapiés quiere seguir siendo un barrio donde la convivencia siempre es ejemplar", ha remarcado.Este jueves, tras conocerse lo sucedido, Carmena manifestó su solidaridad con familiares y amigos de la víctima y se comprometió a que el Ayuntamientolo sucedido.El Consistorio desvinculó este mismo viernes la muerte del joven senegalés de una acción policial. "En el momento de la parada cardiorrespiratoria no hubofrente a él o con él", aseguró Javier Barbero, concejal de Salud, Seguridad y Emergencias.Según explicó Barbero, el hombre se encontraba en la Puerta del Sol cuando se originó una operación policial contra la venta ambulante. Mmame Mbage, mantero, huyó hacia la Plaza Mayor, donde se encontró con varios compañeros y, junto a uno de ellos, marchó hacia su casa, en el céntrico barrio de Lavapiés. "Estando en la calle del Oso,, sufre un infarto de miocardio", relató el concejal.Un total dede la Policía Nacional resultaron heridos en la noche de este jueves durante los disturbios que se produjeron en el madrileño barrio de Lavapiés después de que el joven senegalés muriera de una parada cardiorrespiratoria.en los disturbios, durante los que se quemaron contenedores y mobiliario urbano, y fueron dañadas dos sucursales bancarias y se formaron barricadas.Además, dos centenares de personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado esta tarde en Barcelona en solidaridad con el mantero fallecido este jueves en el barrio madrileño de Lavapiés.El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona había convocado una concentración en memoria de Mmame Mbage en Las Ramblas, que ha recorrido parte de las calles adyacentes bajo el lema