Solana: "No estoy contento con mi partido"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no conseguirá la foto de unidad que buscaba. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, confirmó este viernes queque el partido celebra hasta el 18 de marzo en Madrid. Su nombre se suma al de los ex líderes del partido Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba, y al de los presidentes autonómicos Javier Fernández (Asturias) y Ximo Puig (Comunitat Valenciana), que también han anunciado su ausencia en las últimas semanas.En declaraciones a los periodistas durante su visita a la quinta edición de la Feria de los Pueblos en Jaén, recogidas por Europa Press, la jefa del Ejecutivo andaluz explicó quele impide asistir al encuentro de los socialistas en Madrid, cuyo fin es preparar a los cuadros del partido de cara a las próximas citas electorales."Como más ayudo al PSOE es haciendo mi trabajo y que el Gobierno de Andalucía demuestre que se gobierna de otra manera distinta a la derecha y tener la confianza de los ciudadanos", afirmó Susana Díaz, que aseguró que está "volcadísima" en lograr esos objetivos.De este modo, y tras insistir en que cumpliendo con su trabajo, la presidenta andaluza se mostró convencida de que "ellos lo van a hacer bien en su escuela". "Seguro que harán bien el trabajo y nos va a servir a todos", zanjó.El ex secretario general de la OTAN y ex Alto Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE,, admitió este viernes en la Escuela de Buen Gobierno del PSOE que no está contento con su partido en la actualidad y criticó específicamente la decisión de la actual dirección de abandonar la subcomisión parlamentaria que buscaba un pacto educativo."Siento. No estoy contento con mi partido, vosotros tampoco lo estáis y tenemos que hacer lo posible porque todos estemos contentos" con el PSOE, señaló en la conferencia que ha ofrecido en la segunda jornada de formación de esta iniciativa del secretario general, Pedro Sánchez.A juicio de Solana, que también fue ministro español de Exteriores, el PSOE "tiene que estar unido, pensando en el futuro, comprometido con la sociedad en lo pequeño y en lo grande, con lo local, lo nacional y lo internacional". Porque de lo contrario, el partidoEl llamado 'mister PESC' de la UE también criticó una cierta falta de miras por parte de la dirección actual del partido, a la que ve demasiado preocupada en controlar el poder orgánico mientras afuera el mundo cambia a una velocidad vertiginosa sin que se preste atención a esos acontecimientos que le pasan por encima.Y lamentó que los socialistas no consiguieran ganar este jueves el debate parlamentario sobre la prisión permanente revisable, cuando deberían haber convencido con su posición. En cambio, en su opinión,, aunque no explicó por qué creía eso.