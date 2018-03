El Gobierno pide a los grupos contrarios a la prisión permanente revisable que "escuchen a la calle"

"En toda Europa"

Las pensiones y los Presupuestos

Un día después de que la mayoría del Congreso rechazara las enmiendas de PP y Cs contrarias a la iniciativa del PNV para la derogación de la prisión permanente revisable,exigió a los partidos que reconsideren su postura. Lo hizo en la rueda de prensa posterior alEl también ministro de Educación sostuvo que el Ejecutivo no va aal respecto al considerar que tienen "apoyo". Los conservadores ven ese "apoyo" en las encuestas publicadas al respecto en las últimas semanas en los medios de comunicación. En este contexto, pidió a los grupos parlamentarios que están a favor de derogar esta iniciativa aprobada en 2015 en solitario por un PP con mayoría absoluta en la Cámara Baja queQue la "escuchen también en esta ocasión", recalcó en alusión velada a otros episodios en los que desde la oposición se exige al Ejecutivo que no dé la espalda a las demandas ciudadanas.Este sábado,"Es una figura que está recogida en el resto de las legislaciones europeas", añadió insistiendo en que se lode la iniciativa.Tras la bochornosa jornada parlamentaria que se vivió el jueves en el hemiciclo del Congreso, cuando el grueso de la oposición acusó a PP y Cs de "utilizar a las víctimas", Méndez de Vigo pidió que el debate que ha de continuar ahora en sede parlamentaria se desarrolle con laque faltó ese día. No se le escuchó, no obstante, ningún tipo de autocrítica.Por otra parte, y en la línea de lo sostenido el martes por Mariano Rajoy en el Pleno monográfico sobre pensiones, el portavoz del Ejecutivo consideró que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 son "el marco adecuado" para mejorar las pensiones mínimas y de viudedad e introducir mejoras fiscales en el IRPF para los pensionistas.dijo al tiempo que recordaba que las cuentas son las que son y hay que cumplir con Bruselas. "El margen de maniobra es limitado por el Plan de Estabilidad. Por eso esa subida tiene que hacerse en el marco de los Presupuestos", señaló."Renovar ese gran pacto de pensiones es enormemente importante (...) Es una responsabilidad compartida y espero soluciones positivas y favorables", dijo sobre el Pacto de Toledo, llamando a sacar el tema del debate partidista.defendió.También llamó a" a los pensionistas ni utilizarlos para la confrontación política.