Una decena de policías heridos y seis detenidos en los incidentes tras la muerte de un mantero en Lavapiés (Madrid)

Lamento muchísimo la muerte de un ciudadano en #Lavapiés. Desde el Ayuntamiento investigaremos a fondo lo sucedido y actuaremos en consecuencia. Toda mi solidaridad con familiares y amigos. — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 15 de marzo de 2018

Cifuentes traslada su apoyo a los policías heridos

La Red Española de Inmigración se personará en la causa

Un total de 10 agentes de la Policía Nacional resultaron heridos en la noche de este jueves duranteen el madrileño barrio de Lavapiés dondede una parada cardiorrespiratoria en circunstancias que aún se desconocen.Seis personas, todas españolas y entre ellas, fueron detenidas en los disturbios, durante los que se quemaron contenedores y mobiliario urbano, y fueron dañadas dos sucursales bancarias y se formaron barricadas.Según informan a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía, la intervención de las Unidades de Intervención Policial (UIP) se produjo a partir de las 20.50 horas, tras recibir aviso de la Policía Municipal de Madrid ante la concentración de personas que se estaba produciendo en Lavapiés tras la muerte del joven.Las mismas fuentes señalan que la concentración de personas impedía al furgón que trasladaba el cadáver del joven de nacionalidad senegalesa, identificado por una red de vecinos de Lavapiés como Mmame Mbage; y destacan la presencia deLa alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena , lamentó la muerte del ciudadano subsahariano y aseguró que el Ayuntamientolo sucedido y actuarán "en consecuencia"."Lamento muchísimo la muerte de un ciudadano en Lavapiés", dijo la alcaldesa. "Desde el Ayuntamiento investigaremos a fondo lo sucedido y actuaremos en consecuencia. Toda mi solidaridad con familiares y amigos", señaló la alcaldesa en Twitter.Por su parte, el tercer teniente de alcalde,, también lamentó "profundamente" la muerte del "vecino" en Lavapiés y mandó sus condolencias a familiares y amigos. "para que los hechos se aclaren lo más pronto posible", aseguró.El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid,, acusó en cambio a Ahora Madrid de "" con su actitud y reprochó al equipo de Gobierno que no saliera en apoyo de la Policía Municipal. En declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la Plaza de Lavapiés, Almeida cargó contra la "responsabilidad" del equipo de Gobierno ante los incidentes ocurridos, pues entiende que los mensajes en redes sociales sobre la muerte de un ciudadano senegalésEn este sentido, se preguntóde Madrid. "No ha habido ni una sola muestra de apoyo a la intervención de los servicios municipales y en especial de la Policía Municipal", remachó el portavoz conservador.En el mismo sentido se pronunció el director general de la Policía Nacional,, lamentó este viernes que un grupo de personas "radicalizara" la muerte "seguramente fortuita" de un ciudadanos senegalés en el barrio madrileño de Lavapiés. "Es un suceso desagradable, en España no estamos acostumbrados a que se nos pueda revolver la gente en un momento determinado", señaló López Iglesias en un acto sobre criptomonedas en el Complejo Policial de Canillas. "", añadió.El barrio de Lavapiés amaneció este viernes con normalidad y desde primera hora de la mañana efectivos del Selur y delremataban la recogida de escombros de los desperfectos generados por la quema de contenedores y rotura del mobiliario. Efectivos de Policía Nacional siguen en la zona para supervisar que no se reproducen los incidentes de este jueves y que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada.Los altercados siguen en boca de los vecinos de Lavapiés. Así, a la entrada de los colegios familias comentaban los disturbios que se produjeron en la plaza de Lavapiés y calles aledañas, con quema de contenedores, adoquines arrancados yque lanzaron botellas y piedras a los agentes.Durante la mañana de este viernes se está produciendo una concentración de allegados y compañeros del senegalés fallecido. Rostros serios y alguna nuestra de indignación son la tónica de la, donde esta tarde hay convocada una concentración de repulsa por lo sucedido. En la calle del Oso, donde murió el mantero, se improvisó un altar en su honor. Además, algunos vecinos del barrio se han acercado para apoyar al colectivo senegalés.La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, condenó la "" que tuvo lugar este jueves por la noche en Lavapiés y trasladó todo su apoyo a "los policías heridos". En una entrevista concedida a esRadio y recogida por Europa Press, la dirigente madrileña señaló que, pese a que no conoce "en profundidad" lo sucedido en el barrio madrileño, cree que se trata de "una".Cifuentes defendió que una cosa son "las manifestaciones, que son un derecho constitucional y tienen que estar notificadas a la Delegación del Gobierno", y otra es lo sucedido este jueves, para ella, "una revuelta callejera". La presidenta autonómica quiso mandar "" y volvió a trasladar su "apoyo absoluto" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como ha hecho "siempre". "Creo que cabe cualquier protesta en un Estado democrático pero se tiene que hacer de manera pacífica", defendió.La dirigente regional lamentó la muerte de un ciudadano senegalés, que parece ser que fue "una", y que "desembocó todo", pero hizo hincapié en que se vive en un Estado de derecho y hay que "respetarlo", lo que tiene que excluir "cualquier tipo de violencia". Cifuentes recordó que en Lavapiés "se quemaron contenedores, se rompieron lunas de escaparate de comercio y se prendió fuego a sucursales bancarias". Se trata de "unen el que la Policía Nacional tuvo que intervenir", dijo.Lase personará ante el atestado judicial que se realice a raíz de la muerte del joven senegalés. Según informó la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado en un comunicado, la decisión de personarse en esta causa se debe a la "" y a las "contradicciones" en las informaciones que se han ofrecido por parte de los dispositivos municipales.El director de los servicios jurídicos de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado,, pidió la "máxima transparencia y colaboración". "Múltiples testimonios de dominio público sitúan el origen del fallecimiento en una operación policial contra la venta ambulante en el distrito centro, por lo que es necesaria una investigación autónoma que determine lo sucedido y depure responsabilidades", señaló.Asimismo, el director de servicios jurídicos solicitó que "no solo de la zona, sino de las calles colindantes a Sol y Lavapiés" en las horas previas al fallecimiento para tener "una imagen concreta y completa de la actuación policial". Por otra parte, la Red ha pedido explicaciones de los motivos por los que los agentes de la Policía Municipal "participaron en los dispositivos mixtos que reprimieron con dureza las concentraciones espontáneas que se dieron en las horas posteriores al fallecimiento de Mmame Mbage".Por último, la Red pidió a la Corporación municipal que "se recuerde a la persona fallecida", para lo que instó a la ciudad a convocar un minuto de silencio en recuerdo a la víctima, así como acon el fin de "analizar con participación de todos los actores políticos y sociales lo sucedido".