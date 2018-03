Manifestación en Madrid en defensa del lobo ibérico: "Félix, escucha, seguimos con tu lucha"

Cientos de personas se sumaron a laal grito de "Lobo vivo, lobo protegido" en la tercera marcha que organizan Ecologistas en Acción, Lobo Marley o Equo , entre decenas de asociaciones convocantes, para reclamar queprometida por el Gobierno, informa Europa Press."Más de, matados", denunció el presidente de Lobo Marley , Miguel Domínguez. "Eso significa que el loboy eso es lo que le pedimos al Gobierno", reclamó y criticó "el desprecio" y "racismo zoológico" por parte de las autoridades a esta especie."Solicitamos que se haga unadel los efectivos y del estado de conservación de la población de lobos, porque probablemente debería estar incluido en elen la categoría de vulnerable", pidieron desde Ecologistas en Acción En mayo de 2017 el Congreso aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno a declarar el lobo como, y a que las poblaciones al sur del Duero se incluyan en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con laLa marcha de este domingo reclamó que se hagan efectivas dichas medidas y que, que depende de las comunidades autónomas."Hoy no tiene sentido evaluar al lobo por poblaciones en función de las comunidades autónomas", reclamaron desde Ecologistas en Acción, porque este depredadorEste aspecto resulta beneficioso a la especie, cuya caza sistemática ha mermado su población hasta el punto de, algo que le "ha debilitado genéticamente", indicó Domínguez."Solamente si el lobo poco a poco va intercambiado los genes podrá salir adelante. No importa cuántos lobos hay, lo que importa es", declaró el presidente de Lobo Marley.Con una banda sonora en la que se mezclaban grabaciones de aullidos y canciones fúnebres, cientos de adultos y niñosen carteles y eslóganes: "Félix, escucha, seguimos con tu lucha"."Hoy la sociedad se mueve y quiere 'lobo vivo, lobo protegido", sentenció Domínguez. Los manifestantes portaron pancartas con imágenes de lobos muertos y cubiertos de sangre, en protesta por la. La marcha concluyó en Sol.