Miles de ciudadanos se manifiestan en Barcelona bajo el lema 'Ahora más que nunca, seny'

El proyecto separatista ha "fracasado"

Unas 7.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana, se manifestó este domingo por las calles de Barcelona para reclamary formar un nuevo Govern en Cataluña que piense en todos los catalanes.Con la presencia de exprimer ministro socialista francés Manuel Valls , la manifestación arrancó pasadas las doce del mediodía con el apoyo de varios líderes de partidos constitucionalistas, entre los que figuran la ministra de Sanidad,, y el delegado del Gobierno en Cataluña,; el presidente de Cs; el primer secretario del PSC,, y la alcaldesa de L'HospitaletTambién secundaron la marcha la actriz; el exministro de Exteriores; el exfiscal anticorrupción; además de varios miembros de Societat Civil Catalana (SCC) y dirigentes de partidos que apoyaron la convocatoria.La convocatoria, promovida por Societat Civil Catalana, discurrió desde la plaza Colón, la avenida Marquès d'Argentera hasta la estación de França, donde se realizaron varios parlamentos finales.Es la tercera vez que la entidad constitucionalista llama a los catalanes a llenar las calles para evidenciar quey reivindicar unos dirigentes políticos que piensen en el bien de todos los ciudadanos.Las dos anteriores movilizacionesy tuvieron lugar también en la capital catalana en octubre , mes en el que se celebró el referéndum y se proclamó, sin efecto, la independencia en el Parlament.Manuel Valls afirmó que elen Cataluña porque se ha visto cómo Europa no lo ha apoyado.En declaraciones a los medios antes de la manifestación, Valls aseguró que "Europa no puede dar apoyo a un proyecto separatista" en un. "No hay ni mediación ni apoyo posible a los separatismos ni a cambiar las fronteras europeas", afirmó para añadir que espera que con el diálogo político se llegue a una solución en Cataluña.La ministra de Sanidad reivindicó que el Gobierno central. Montserrat aseguró que "el proceso ha terminado, se ha demostrado que ha sido la gran mentira" y criticó el bloqueo de la investidura.Al preguntársele por las manifestaciones de pensionistas vividas en varias ciudades españolas este sábado, valoró positivamente las movilizaciones y destacó que si continúa el crecimiento económicoPor su parte, José Manuel García Margallo instó a los partidos independentistas ay que es un proceso que ha terminado. El exministro aseguró que la declaración de independencia no ha sido efectiva porque el independentismoni tenía reconocimientos internacionales, y sostuvo queAsimismo, defendió que el bloque constitucionalista impulse une intente reconciliar a la sociedad catalana.