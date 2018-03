Aplazado el juicio a Emilio Cao por la incomparecencia de los policías

"Castigo ejemplar"

El juicio contra Emilio Cao , el joven gallego de 22 años que participó en 2014 en una Marcha de la Dignidad en Madrid, ha quedado aplazadosupuestamente agredidos por el acusado. Uno de ellos ha solicitado comparecer por videoconferencia y otra de encuentra de baja por maternidad.Según ha señalado a Europa Press el abogado de Emilio Cao,, el juez del Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid ha decidido aplazar la vista ante la no comparecencia de esta testigo clave, que fue supuestamente agredida por el joven gallego cuando se le detenía.La Fiscalía pide para Emilio Caopor desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Su abogado, no obstante, defiende que la policía "se tropezó y cayó". El letrado pretende mostrarle en persona un vídeo del momento de la detención de Cao, donde "se ve que no hizo nada".A las puertas de los juzgados, situados en la calle Julián Camarillo de la capital,del joven al grito de "absolución, Emilio Cao", así como miembros de la Plataforma Absolución Emilio Cao, que ha recibido apoyos de políticos y representantes del mundo sindical.El joven de O Carballiño (Ourense), que actualmente estudia Filosofía en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), fue detenido por un policía que, según la versión que explicó en rueda de prensa el propio joven,como tal cuando le arrestó, en las proximidades de la calle Génova.Este lunes, Cao declaró sentirse "nervioso" pero "arropado" ante un juicio en el que, sostiene, busca hacer de su condena un "castigo ejemplar" para terminar "con toda". El portavoz de la Plataforma de Familiares y Amigas de Emilio Cao, Pepe Arias, destacó que, "la Galicia que se mueve está presente en Madrid para reivindicar la libre absolución, tras cuatro años de espera y con la confianza de que se resuelva positivamente".