El PP acusa a la oposición de haberse "echado al monte"

El presidente del Gobiernoreunió este lunes al Comité Ejecutivo Nacional del PP para poner a punto a la formación de cara a la Convención Nacional que celebrarán entre los días 6 y 8 de abril en Sevilla. En esta cita, el presidente confirmó que será el próximo 27 de marzo cuando un Consejo de Ministros apruebe losy que irán al Congreso el 3 de abril.Posteriormente, en rueda de prensa, el coordinador general de los conservadores,, exigió a los partidos de la oposición, especialmente al PSOE, un debate "serio y sosegado" en materia de pensiones. Un debate "no populista". Era su respuesta a la propuesta de Pedro Sánchez (PSOE) de que los políticos, al igual que les ocurre a los pensionistas, sólo vean incrementado su sueldo un 0,25%.En su intervención inicial, antes de las preguntas de los periodistas, Martínez-Maillo acusó a la oposición, "especialmente a la izquierda", de haberse "echado al monte" frente a un Gobierno que cumple con los agentes sociales, con los sindicatos y con colectivos como policías y guardias civiles.A ojos el PP es irresponsable que el PSOE se haya bajado del pacto educativo cuando ya se llevaba mucho avanzado. El mismo malestar les causa el plantón en el pacto de la Justicia.El PP y el Gobierno ven con incomodidad cómo los partidos de la izquierda han salido a la calle para sumarse a reivindicaciones como las de los pensionistas. "Lo que están haciendo es ausentarse del debate parlamentario", valoró Maillo.exigió el número tres de los conservadores pidiendo, además, una reflexión a los socialistas: "El PSOE debería tomar nota, porque cada vez que sale a la calle, gana Podemos".El dirigente conservador fue muy insistente en que las demandas de los pensionistas sonRespecto a la situación en Cataluña, Maillo sostuvo que el Gobierno y esl PP no se plantean la repetición de elecciones convocadas al amparo del artículo 155 de la Constitución, sino que mantienen como prioridad es que sea elegido un presidente con capacidad ejecutiva y un gobiernoAsí, aprovechó para criticar que la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no haya dado el paso para desbloquear la situación.Por otra parte, la dirección nacional del partido avanzó el lema de la convención: "Contigo crece España". Un lema que va acompañado de una encina, al árbol "mas robusto", definió Maillo. "Una metáfora de la situación política de España", añadió.