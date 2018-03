Ahora Madrid y PSOE votan en el Pleno de Hortaleza a favor de que el Parque Felipe VI sea nombrado Parque de Valdebebas

"Un día triste"

Los grupos municipales de Ahora Madrid y PSOE han votado este martes en el Pleno de la Junta Municipal de Hortaleza a favor de cambiar el nombre del parque Felipe VI por el de Parque Forestal de Valdebebas, mientras quea la medida, informa Europa Press.El voto ha sido nominativo. De este modo, el sí de los nueve vocales vecinos de Ahora Madrid junto al de los cuatro del PSOE se han impuesto a la negativa de cambiar el nombre de los nueve vocales vecinos de PP y los tres de Cs. La decisiónTanto Ahora Madrid como PSOE quieren. Tal y como ha expuesto el edil socialista Ramón Silva en su intervención, el nombre Parque Forestal de Valdebebas fue consensuado en los años 90 por entidades ciudadanas del distrito, cuando "dieron una denominación común a este espacio".Silva ha reprochado que el Gobierno municipal de Ana Botella lo cambiara. "Tanto Izquierda Unida, como PSOE, como UPyD votamos en contra", ha recordado, para añadir a continuación que los socialistas hubieran querido llegar a un acuerdo."Estábamos dispuestos a sumar el nombre del Parque Forestal de Valdebebas al de Felipe VI, pero ese guante no lo ha recogido nadie", ha reprochado. Además, ha cargado contra el PP por. "No nos van a encontrar ahí", ha remachado.Por su parte, la edil conservadora Inmaculada Sanz ha asegurado que. "Ahora Madrid ha conseguido que se apruebe esta propuesta con el lamentable apoyo del PSOE, que ha actuado como comparsa en una decisión absolutamente sectaria y que, desde luego, el PP revertirá cuando llegue al gobierno municipal", ha expresado Sanz.La concejala del PP ha lamentado que la decisión se base en "que representa solo al uno por ciento de los ciudadanos de Hortaleza". En opinión de Sanz, esto es una "coartada para contentar a los más radicales de Ahora Madrid".La primera votación ciudadana sacó adelante por(67,04 por ciento) el cambio de nombre frente al no de 1.156 (30,65 por ciento) y los 87 votos en blanco (2,31 por ciento).