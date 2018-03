Catalá, ante una pregunta sobre el Valle de los Caídos, recuerda al PNV que no "tocó" el Panteón Carlista de Tolosa

El ministro de Justicia,, ha reprochado hoy al PNV no haber tocado el Panteón Carlista de Tolosa, que homenajea a carlistas víctimas de la Guerra Civil, ante la exigencia de los nacionalistas vascos en el pleno del Senado de que el Gobierno cambie el Convenio, que data de 1958, con la Abadía Benedictina de Silos que gestiona elPara el ministro, que ha respondido a la pregunta del PNV, se trata de un convenio que "aunque ha advertido de que existe un contexto "amplio" en torno al Valle de los Caídos. Así, ante la insistencia del portavoz del PNV,, sobre la necesidad de cambiar el tratado, Catalá le ha recordado que durante su etapa como alcalde de Tolosa él "no tocó" el panteón municipal que cuenta con una inscripción de reza: "gloria a los mártires de la religión y de España"."No lo abordó porque era muy complicado y eso que se trata de", ha asegurado Catalá en su réplica al partido jeltzale. Esta cuestión requiere que se recabe el suficiente consenso social además de solventar el asunto económico entorno a la basílica del Valle de los Caídos y en eso se encuentra el Gobierno, ha defendido Catalá.Bildarratz ha pedido al Gobierno que reciba a los familiares de las víctimas del franquismo que se encuentran depositados en Cuelgamuros y que escuche sus sugerencias. Y ha reclamado a Catalá que respete la Ley de Memoria Histórica y corrija el sentido del monumento para "" pase a "ser de todos". A juicio de Bildarratz, el Valle de los Caídos se tiene que convertir en un "monumento para la paz" y recoger distintas sensibilidades "de vencedores y vencidos".Igualmente, el senador vasco ha criticado que siga en vigencia un convenio de 1958 que establece "e" por los caídos del bando nacional o habla de la Guerra Civil española en términos de "cruzada". "Modificar ese punto no cuesta dinero, solo se necesita voluntad", ha afeado al ministro.