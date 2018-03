La defensa de Sànchez anuncia en el TS que renunciará a su escaño en los próximas días

Requsiitos para presentarse

La defensa del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana ( ANC ) y candidato a la Presidencia de la Generalitat Jordi Sánchez ha anunciado este martes —y en dos ocasiones—ante los magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo que su cliente "está dispuesto" aobtenida por Junts per Catalunya (JxCat) en las elecciones del pasado 21 de diciembre yAsí lo han confirmado fuentes presentes en la declaración, que han añadido que la defensa ha explicado que "vistas las dificultades para ejercer como diputado y de acudir al Pleno del Parlament como candidato a la Presidencia de la Generalitat," su cliente está dispuesto a esta renuncia por conseguir la libertad yPor su parte, tanto la Fiscalía del Tribunal Supremo como Vox han interesado que se mantenga la medida cautelar de prisión provisional para Sánchez al persistir en su caso el riesgo de reiteración en losque se le imputan indiciariamente.En el caso del Ministerio Público, el fiscal Fidel Cadena ha fundamentado su decisión en la gravedad del delito de rebelión/sedición por el que se sigue la causa y del que se han acopiado nuevas ey de otros elementos del tipo penal, directamente imputables al solicitante, así como en la apreciación de un extraordinario riesgo de reiteración delictivaAsí lo ha manifestado durante la vista celebrada este martes ante lo magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo Francisco Montende, Alberto Jorge Barreiro y Miguel Colmenero. La defensa de Sánchez ha interesado su defensa al entender queLas mismas fuentes, presentes en la Sala, han señalado que durante su turno de última palabra Sánchez no ha hecho mención a ese anuncio de su abogado pero tampoco lo ha corregido, y se ha limitado a apelar a suen el Parlament, para añadir que nunca pudo desobedecer órdenes judiciales que prohibían el referéndum del 1 de octubre porque nunca las recibió.Además, Sánchez ha explicado al tribunal que aceptó estar en la candidatura de JxCat porque en el programa de la candidatura no se hablaba de vía unilateral para conseguir la independencia y que pactó que, de modificase esta situación, él abandonaría el grupo parlamentario. Ha añadido que elque le atribuye el instructor de la causa, Pablo Llarena , en los autos en los que ha venido denegando su excarcelación.La posición del Ministerio Público en el caso de Sánchez es diferente a la adoptada para el exconsejero catalán de Interior, Joaquim Forn, para quien el Ministerio Público ha interesado que pueda salir enEn este caso el fiscal Fidel Cadena no ha argumentado ante los magistrados de la sala de apelaciones su cambio de criterio y se han limitado a señalar que actuaban en atención a la—ha dado positivo a un test de tuberculosis— por orden del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar.Por su parte, los abogados de Vox han defendido queal al no existir circunstancias nuevas que modifiquen las razones por las cuales se decretó su entrada en prisión y confirmar la vinculación de la ANC y el que fuera su presidente los actos de violencia del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y del 1 de octubre.También han solicitado que se mantenga la