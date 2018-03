Senadores del PSOE, molestos con el anuncio de Pedro Sánchez de rebajarles el sueldo porque desvía la atención

Senadores del PSOE han expresado abiertamente su malestar con el anuncio del líder de su partido, Pedro Sánchez , de limitar la subida de los sueldos de diputados y senadores a un 0,25 por ciento en solidaridad con los pensionistas. Consideran queen un asunto en el que el partido puede acreditar una trayectoria solvente, sin necesidad de apoyarse en medidas que generan polémicas innecesarias, informa Europa Press.En la reunión interna que el Grupo Socialista en el Senado celebra antes del Pleno para preparar los asuntos que allí se debatirán y decidir el sentido del voto,han tomado la palabra para cuestionar el anuncio que hizo Sánchez en la clausura de la Escuela de Buen Gobierno del PSOE, según han relatado a Europa Press varios asistentes a esa reunión.Sánchez emplazó al Gobierno a actualizar las pensiones en función del IPC (en torno al 1,6%) porque, de no hacerlo, el Grupo Socialista propondría en el trámite de enmiendas de los presupuestosde los miembros del Gobierno, diputados y senadores al 0,25% con que el Ejecutivo prevé actualizar las pensiones.Ese anuncio, que Sánchez hizo sin haberlo comunicado previamente a sus parlamentarios, no ha caído bien entre un sector de los senadores. No porque vayan a rebajarles 50 euros de su sueldo, sino porque se trata de una medida que apenas supondría, y que se ve como inútil e incluso contraproducente, en el sentido de que desvía la atención en un tema del que el partido había conseguido hacer bandera.El debate comenzó con una intervención del senador por La Rioja Francisco Martínez Aldama, que pidió explicaciones acerca de la medida a la portavoz adjunta del Grupo, Maria Luisa Carcedo, que presidió la reunión en ausencia del portavoz, Ander Gil, de viaje de trabajo en Bilbao.Aldama, que ha sido portavoz en legislaturas anteriores en materia de Seguridad Social, compartió con sus compañeros que inmediatamente tras conocer el anuncio de Sánchez políticos riojanos de otras formaciones le estaban llamando para pedirle explicaciones. En su opinión, el PSOE no necesita intentar atraer simpatías entre el electorado con este tipo de anuncios cuando durante toda su trayectoria se ha caracterizado por haber ejercidoTras la intervención de Aldama, tomaron la palabra otros senadores para apoyar la reflexión de su compañero, entre ellos la senadora andaluza María José Fernández, el gallego Modesto Pose, el asturiano Vicente Álvarez Areces y el expresidente balear Francesc Antich, quien incidió en que el PSOE debe centrar sus esfuerzos en hacer llegar a la gente la propuesta que el partido tiene paraen lugar de desviar la atención hacia el manido debate sobre si los políticos ganan mucho o poco.