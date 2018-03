La presidenta de la Comunidad de Madrid,, posee un máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que habría aprobado con notas falseadas cuando era delegada del Gobierno en la Comunidad.Es lo que revela una información publicada este miércoles por eldiario.es , que relata que la nota de No presentado en dos asignaturas –La financiación de las comunidades autónomas y el Trabajo Fin de Máster– le fue cambiada a la de Notable por una funcionaria de la universidad dos años después de matricularse y sin que volviera a pagar una matrícula nueva.La funcionaria, añade la información, habría accedido al servicio intranet de la universidad “, según ha defendido, aunque sin revelar el nombre de ese docente. Tras la modificación, Cifuentes acudió a recoger su título de máster y se hizo una fotografía precisamente con la funcionaria, que esta tenía colgada en su perfil de Whatsapp hasta hace unos días.Desde Presidencia de la Comunidad de Madrid confirman que, efectivamente, Cifuentes se dejó "", pero que las aprobó en 2014, aunque no explican por qué en su expediente académico oficial consta que las aprobó en el curso 2011-12.La única manera, apunta eldiario.es, en la que Cifuentes pudiera haber aprobado dos años después el máster es, como marca la ley, pero según el historial de la alumna Cifuentes en el registro de la Universidad no se matriculó de nada ese año.