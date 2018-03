Directo | La Fiscalía pide más pena para Urdangarin y Torres por haber sido el "motor" del delito en Nóos

info Libre

Día clave para. El Tribunal Supremo decide este miércoles en una vista pública cuál será el futuro del yerno del rey , ya condenado a seis años y tres meses de prisión por la Audiencia de Palma. La sentencia del tribunal balear, dictada en febrero del año 2017, fue recurrida por la sentencia del marido de la infanta Cristina de Borbón con el argumento de que Urdangarin solo fue "un" y no el hombre de negocios que, según el tribunal de Palma ypara delinquir.Si el alto tribunal ratifica o corrige al alza la resolución, Urdangarin y su antiguo socio,–con una pena de ocho años y medio– tienen asegurado el. Si triunfan las tesis de las defensas o si el Supremo rebaja las penas por debajo del umbral de los dos años, ambos quedarán en libertad.La Fiscalía, que en primera instancia reclamó 19 años y medio para el yerno del rey y 16 y medio para Torres, solicita en su recurso de casación ante el Supremoy 12 y medio para el segundo. Además del ministerio público, en el panel de acusaciones figuran la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, y las de Baleares y Valencia, que defienden los intereses de sus respectivos Gobiernos autonómicos. Desarticulada en la práctica tras el encarcelamiento de Bernad en abril de 2016, Manos Limpiassolo ha recurrido la condena en costas que le impuso la Audiencia de Palma por mala fe procesal al mantener su acusación contra la infanta.te cuenta, minuto a minuto, las novedades desde el Tribunal Supremo:La defensa del marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, ha solicitado este miércoles la libre absolución de su cliente en el caso Nóos, por el que fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por siete delitos diferentes en relación con las actividades de la organización sin ánimo de lucro en Balerares. Entre otros argumentos, ha señalado que si hubo influencia de la Casa Real en los contratos suscritos por su fundación con la Administración autonómica ésta sería en todo casoLa acusación popular, la única que acusó a la Infanta Cristina en el caso Nóos, ha insistido este miércoles ante el Tribunal Supremo que la hermana del reyIñaki Urdangarin. Cristina de Borbón resultó absuelta por la Audiencia Provincial de Palma y esta decisión es firme, por lo que la valoración de Manos Limpias no será objeto del alto tribunal.La fiscal de Tribunal Supremoha defendido este miércoles un incremento de las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca al marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres por considerarles. Para el primero ha solicitado que se incremente la condena inicial de 6 años y 3 meses de prisión hasta los 10 años.Ya ha comenzado la vista a puerta cerrada en e Tribunal Supremo.Ninguno de los recursos afecta a la infanta, cuya imputación desencadenó una formidable movilización del aparato del Estado y que finalmente fuede la acusación de delito fiscal que le atribuía la organización Manos Limpias. José Castro , el juez que instruyó el caso Nóos y que está ya jubilado, ha sido entrevistado esta mañana por Pepa Bueno en el programa Hoy poy Hoy de la Cadena Ser. Ha asegurado, en relación a la vista que celebra este miércoles el Supremo, que "procedería un incremento de las penas al apreciar delitos añadidos a los que ya fueron condenados”.ya publicó la opinión del ya exmagistrado, que declaró no ver "factible una rebaja de penas con la que el Supremo evitase el ingreso en prisión de Urdangarin".