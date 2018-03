El rector de la Universidad Rey Juan Carlos achaca las supuestas notas falsificadas a un error de transcripción

El rector de la URJC, Javier Ramos, ha desmentido este miércoles que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes , obtuviera el máster cursado en la universidad pública gracias al. "Hemos recabado toda la información posible para transmitirles con absoluta transparencia toda la información ", ha señalado. En el curso 2011/2012, Cifuentes "", pero dos de las asignaturas, La Financiación de las comunidades autónomas y entidades locales, impartida por el profesor Pablo Chico de la Cámara, y el Trabajo de Fin de Máster, dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, fueron objeto de una "", de modo que "ambas quedaron como no presentadas".En octubre de 2014, ha relatado Ramos, varios funcionarios "al intentar expedir el título, comprueban que". El rector, y los dos profesores presentes en la rueda de prensa, han asegurado que Cristina Cifuentes obtuvo una calificación de 7,5 en ambas materias.Este miércoles eldiario.es reveló que la nota de No presentado en las dos asignaturas ledos años después de matricularse y sin que volviera a pagar una matrícula nueva.El profesor Pablo Chico ha admitido que este tipo de "errores". También ha reconocido que en aquel momento "no sabía quién era" Cristina Cifuentes. Aunque la presidenta conservadora ha señalado que, los representantes de la universidad pública se aferran a su versión y no se explican dichas palabras.A preguntas sobre cómo es posible que Cifuentes defendiera el Trabajo de Fin de Máster si tenía una asignatura como No presentado en el expediente, el rector ha asegurado que "ese detalle lo desconoce" y el catedrático Enrique Álvarez ha afirmado que "". Este mismo ha dicho que si la conservadora "hubiera tenido el mínimo trato de favor no se hubiera producido la calificación de No presentado". El trato, ha zanjado, ha sido "como el de cualquier alumna. Aunque sea mi presidenta de la comunidad autónoma".