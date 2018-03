@ignacioaguado “Estamos ante hechos muy graves vinculados a una universidad pública por los que la presidenta tendrá que dar explicaciones urgentes no solo a @CiudadanosCs sino a todos los madrileños” #ActualidadCs pic.twitter.com/mJsa1nkDtR — Ciudadanos Madrid (@Cs_Madrid) 21 de marzo de 2018

Si Cifuentes se sacó un máster con notas falsificadas, hay que recordar que su pacto con Ciudadanos dice que deberá marcharse cualquier cargo que “haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica” ¿Seguira Cs sosteniéndola? pic.twitter.com/4BylKkqfhz — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 21 de marzo de 2018

Gabilondo solicita una "aclaración explícita

Hace falta una aclaración explícita, verosímil y convincente de lo sucedido. Se trata de un asunto de gravedad que, de no hacerlo, afectaría, a la credibilidad y honorabilidad de la presidenta Cifuenteshttps://t.co/9Xrk08Tjf0 — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) 21 de marzo de 2018

Cifuentes solicita toda la información sobre su expediente

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid,, socio de Gobierno del PP presidido por Cristina Cifuentes, pidió "explicaciones" que publicó eldiario.es este miércoles.El diputado de Unidos Podemos en el Congreso Íñigo Errejón exigió explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid,, ante la posibilidad de que falsificara sus notas para obtener un máster . "Es extraordinariamente grave", dijo, antes de recordar que "". El secretario general de su partido,, se pronunció en los mismos términos. "Los estudiantes de verdad se esfuerzan, no hacen trampas", ha asegurado el líder del partido morado en un mensaje que ha difundido en Twitter, recogido por Europa Press.Así lo aseguró Errejón en los pasillos de la Cámara Baja al ser preguntado sobre la noticia que este miércoles publica eldiario.es , según la cualde la universidad pública Rey Juan Carlos.Siempre según el diario, la intranet de gestión de alumnos de la citada universidad revela que una funcionaria de otro campus, que dice haber, entró en el sistema en 2014 y. Cifuentes defiende que todo es legal y que aprobó porque se examinó de nuevo."Espero que la señora Cifuentes explique su versión porque me parece extraordinariamente grave", señaló Errejón, que aspira a encabezar la candidatura de Podemos en las elecciones autonómicas madrileñas del año que viene. Además, recordó el caso del ministro alemán queAdemás, rechazó haberse mostrado "blanco" en su interrogatorio a la presidenta madrileña durante su comparecencia de este martes antes la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. "", defendió.El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid,, pidió también este miércoles a Cifuentes, unasobre lo sucedido.A este respecto, el socialista publicó en twitter que se trata de un, y que si la presidenta de la Comunidad de Madrid no explica esta situación "afectaría gravemente a su credibilidad y honorabilidad".La presidenta de la Comunidad, por su parte, solicitó toda la información sobre su expediente académico a la URJC para poder constatar que, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la dirigente.Desde el equipo de la dirigente autonómica aseguraron que los pagos se realizaron conforme a los trámites establecidos y que se solicitó tanto el expediente académico como toda la información relativa. Asimismo, pidieronpara aclarar cuanto antes la información., sino que esperará al momento en el que disponga de toda la documentación para hacerlo, explicaron. La oposición convocó a la prensa en la Asamblea de Madrid a partir de las 11 horas.