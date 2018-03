Los médicos marchan en Madrid para luchar contra los recortes en la sanidad y recuperar los "derechos perdidos"

durante los años de la crisis. Esos fueron los motivos que llevaron a los médicos españoles a salir a las calles este miércoles, en una nueva manifestación de la marea blanca convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y con el apoyo de las organizaciones que del Foro de la Profesión Médica: colegios médicos, sociedades científicas, Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Conferencia de Decanos y Comisión Nacional de Especialidades Médicas. Alrededor de, según los convocantes, se concentraron en la Plaza de las Cortes, en el centro de Madrid, desde la que partieron hacia el Congreso de los Diputados.Ataviados con batas blancas y pancartas con lemas como "No más MIR haciendo las maletas", "Cuida a quien te cuida", "Somos médicos, somos pacientes, defendemos la Sanidad pública", "No a los recortes" o "Hay pocos médicos y mal distribuidos", llegaron a la Cámara acompañados de diputados como la, Mónica García, que criticó el "deterioro" que sufrió la sanidad pública en los últimos años.Frente a las Cortes, el secretario de CESM,, leyó unpidiendo recuperar la pérdida del poder adquisitivo; restablecer la jornada de 35 horas; retribuir las guardias al menos como hora ordinaria; acabar con la precariedad y ampliar la carrera profesional, entre otros. También pidieron una jubilación flexible entre los 60 y 70 años, garantía de titulación, que las lenguas cooficiales no sean un requisito y mejorar la financiación sanitaria.Además, los facultativos madrileños y murcianospara luchar, además de por las causas comunes, por las suyas propias. El sindicato de médicos de la Comunidad de Madrid, Amyts, cifró el seguimiento de la huelga, cifra que la Consejería de Sanidad ha rebajado al 18,53%, en una jornada sin incidencias. En los centros de salud el seguimiento fue "en torno al 8%, y en hospitales hubo una incidencia desigual, donde destaca la Fundación Alcorcón con un 39%", afirmó el consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero.