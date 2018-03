Médicos Sin Fronteras denuncia que Europa "criminaliza" a las ONG que "salvan vidas" en el Mediterráneo

"Un código de conducta mal concebido"

Desde que Italia detuviera el barco de Proactiva Open Arms –que realiza labores de búsqueda y rescate de refugiados que intentan llegar a Europa a través del Mediterráneo central–, las acusaciones de quienes aseguran ques no han dejado de sucederse. La última ONG en pronunciarse ha sido. A través de un comunicado enviado este miércoles, aseguran que esta operación responde, sin duda, a la campaña de criminalización y de limitación de las labores que realizan las organizaciones en el corredor del Mediterráneo."El reciente incidente, donde las autoridades italianas han ordenado la retención del buque Open Arms de la organización Proactiva tras el rescate y desembarco de 216 personas, es el último de una", denuncia, coordinadora de operaciones de Médicos Sin Fronteras.El director y fundador de Open Arms, Oscar Camps, se expresó en los mismos términos y fue claro: para él, la retención del buque responde a la. Y, del mismo modo, Human Rights Watch (HRW) calificó este lunes de "" que se intente criminalizar a la ONG española por tratar de "salvar vidas" de inmigrantes en el mar Mediterráneo."Estamos viendo una tendencia alarmante por parte de los gobiernos italianos y de otros países europeos en la, incluida Médicos Sin Fronteras (MSF), que realizan actividades de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central", añade Loof.Loof asegura, además, que "desde el verano de 2017, las autoridades italianas, respaldadas por la Unión Europea, han obstruido cada vez más las operaciones de las ONG para salvar las vidas de las personas en el mar: desde un, hasta investigaciones criminales con intereses políticos que alimentan". En el mes de agosto del año pasado, el Ministerio del Interior del Gobierno italiano cambió las reglas del juego para las ONG que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo. A juicio de varias organizaciones, este pactoque realizaban las organizaciones, por lo que algunas, como MSF, no lo suscribieron.Esto ha provocado que cada vez menos buques puedan actuar en la zona. Según confirman afuentes de MSF, "ahora mismo. Se trata del Aquarius, operado conjuntamente por MSF y SOS Mediterranèe", explican.La Fiscalía italiana de Catania ordenó la incautación del buque Open Arms de la ONG tras el desembarco el pasado sábado de 218 inmigrantes en el puerto de Pozzallo, en el sur de Sicilia. En concreto, acusaron al comandante y al coordinador de la nave de. Según la acusación, había una voluntad de llevar a los inmigrantes a Italia enque consideran preceptivo entregarlos a Libia.Precisamente, la detención se produjo después de que la embarcación consiguieraque amenazaron con abrir fuego al barco de la ONG si no entregaba a los inmigrantes. "Durante la operación nos alcanzó una patrullera libia yordenándonos que les entregáramos a las mujeres y los niños que estaban a bordo de las lanchas de rescate. Estas personas se encontraban en territorio europeo y por lo tanto, entregarles habría supuesto unaa un estado no firmante de la convención de Ginebra", aclaró este martes Marc Reig, el capitán del buque, a través de un comunicado Con estas políticas, según entienden desde Médicos Sin Fronteras, Europa está poniendo la vida de miles de personas en peligro. "Están aplicandoaun cuando a las ONG se les impide salvar vidas en el mar, y a pesar también de que las personas no tienen una ruta segura y una alternativa legal para huir", denuncian."Bajo ninguna circunstancia los refugiados y los migrantes deben ser devueltos a Libia o permanecer atrapados allí. Claramente, los gobiernos europeos", sentencia Loof.