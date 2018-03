Albert Boadella visita la casa de Puigdemont en Bélgica y le pide una reunión "al más bajo nivel"

se trasladó este juevesen Waterloo (Bélgica) como "presidente de Tabarnia" y "especialista en paranoias regionales", acompañado de otros miembros de la Plataforma por Tabarnia, con el objetivo de "celebrar unaal más bajo nivel", aseguró el actor catalán, informó Europa Press."Hemos venido aquí a reunirnos con el fake president en una conferencia al más bajo nivel", afirmó Boadella, tras aclarar que los medios de Tabarnia "son modestos, en cambio los suyos (de Puigdemont, en referencia a la casa) están pagados con nuestro dinero, son algo más importantes, pero todo sea por la patria, todo sea por Tabarnia", dijo con ironía.Boadella instó a Puigdemont a que vuelva a España ya que "" y debe responder ante la justicia por la causa que tiene pendiente. "Nos has dejado pelados, sin un duro" dijo sobre la situación económica en Cataluña, donde actualmente ", el único gobierno que existe es el nuestro, el de Tabarnia", en alusión a la situación política."No me extraña que no se quiera reunir conmigo, es un fuguista compulsivo", afirmó Boadella. "Si estuviera aquí le diría que ha montado un buen lío, no ha pensado en los catalanes y", le reprochó tras incidir en "el desastre social, económico y político" que supuso el procés para Cataluña, España y Europa.Puigdemont viajó este jueves a Helsinki para reunirse con varios diputados finlandeses y hablar de la situación de Cataluña en el parlamento de ese país, por lo quea la llegada de la furgoneta de la Plataforma por Tabarnia a Waterloo, localidad belga donde reside actualmente el expresidente de la Generalitat.En la performance que llevó a cabo la Plataforma por Tabarnia frente a la casa de Puigdemont se pudo ver a Boadella vestido con una bata blanca en la que se leía en una pequeña placa "especialista en paranoias regionales", acompañado de dos miembros de la plataforma vestidos de Mossos d'Esquadra.