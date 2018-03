Cospedal, sobre Cifuentes: "A algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal"

No todo vale en política. Las actuaciones de estos días contra @ccifuentes son mezquinas, machistas y miserables. Parece que a algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal. Retomando sus palabras de ayer: a seguir todavía con más fuerza. — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 22 de marzo de 2018

Explicaciones "correctas"

La secretaria general del PP y ministra de Defensa,, ha calificado este jueves delas actuaciones de "estos días" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. A su entender, a "algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal", en alusión al grave accidente de moto que sufrió en agosto de 2013, informa Europa Press.Así se ha pronunciado un día después de la polémica sobre el, que este miércoles negó irregularidades en su expediente académico tras la información publicada por eldiario.es . Horas después, la propia presidenta madrileña aportó documentación con un correo de 2014 para acreditar que hubo un error administrativo a la hora de formalizar sus calificaciones.En un mensaje en su cuenta de Twitter, la número dos del Partido Popular ha expresado sua la presidenta madrileña calificando de "mezquinas, machistas y miserables" las actuaciones contra ella.. Las actuaciones de estos días contrason mezquinas, machistas y miserables. Parece que a algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal. Retomando sus palabras de ayer: a seguir todavía con más fuerza", ha afirmado en la citada red social.De la misma manera, el responsable de Comunicación del PP,, ha asegurado que lo que pasó este miércoles es "injusto" porque Cifuentes es una persona ", académica y política".Así, Casado ha subrayado que la oposición pidió una explicación a Cifuentes y ya la ha dado. A su juicio, "todo lo que está pasando ahora es" en la Asamblea de Madrid porque "a lo mejor" a esos partidos "no les interesa".Además, el portavoz del PP ha calificado de "absolutamente correctas" las explicaciones que ha dado la presidenta madrileña y ha añadido que tardó en dar explicaciones porque estaba "recabando la información". Es una persona que tiene, ha enfatizado.